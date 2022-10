Zaprosio devojku na tribinama u toku utakmice, i šokirao se – i vi ćete (video)

Mladić iz SAD-a zaprosio je devojku pred punim stadionom, a ona ga je odbila i otrčala sa tribina, piše New York Post. Snimak prosidbe ubrzo je postao viralan, a objavio ga je i hokejaški tim na čijoj se utakmici „odigrala“.

Did she say yes or no? #IslesNation needs to know. pic.twitter.com/ZNofQg3YAZ

— New York Islanders (@NYIslanders) October 14, 2022