Zaprosio devojku, nekoliko trenutaka kasnije se utopio (foto)

Fotografija mladog para koji slavi zaruke snimljena je samo pet minuta pre nego što je budući mladoženja neočekivano preminuo.

Žoao Gilherme Tores Fadini i njegova verenica Larisa ampos (25) proslavili su veridbu s prijateljima na brani Intupararanga, koja se nalazi na reci Sorokaba u brazilskoj državi Sao Paulo.

Samo nekoliko trenutaka nakon što je poljubio verenicu Larisu, Fadini, za kog se kaže da je bio dobar plivač, tragično se utopio 31. avgusta.

– Nakon poljupca je skinuo košulju i zajedno s našim prijateljima ušao u vodu. Zamolio me je da ga pričekam i rekao mi da me voli. Otišli su na plivanje do sledeće obale. Skoro su svi odustali, a ostali su samo on i Gabrijel – rekla je njegova verenica, prenosi Daily Mail.

Muitos dizem que depois da perda é preciso levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. De fato é, mas no tempo certo!… Gepostet von Larissa Campos am Dienstag, 1. September 2020

Međutim, dok su nastavili plivanje, Fadini je iznenada nestao pod vodom. Svi su ga izbezumljeno tražili i zvali hitnu službu. Kada je spasilačka služba stigla na mesto događaja, započela je potraga čamcima i roniocima, a kasnije su se pridružili i stručnjaci iz vojne jedinice i kriminološkog instituta Sorokaba.

– Dok nije stigla hitna služba, svuda smo ga tražili, ali bez uspeha. Gotovo sat i po nakon što su stigli, ronioci su pronašli njegovo telo – rekla je Larisa.

Žoao je svojoj verenici rekao da je odredio datum venčanja za maj i jedva je čekao osnovati porodicu s njom, a 8. septembra trebali su proslaviti drugu godišnjicu veze.

– Planirao je i službenu prosidbu, za koju je rekao da će biti epska. Napravio je čak i fasciklu s raznim idejama koje će iskoristiti za taj veliki dan. Sve o čemu sanjam i razmišljam je on. Sad se sećam samo svega što smo živeli i sanjali da zajedno proživimo – rekla je slomljena Larisa.

Žoao je sahranjen u Votorantinu na jugozapadu države Sao Paulo u Brazilu 1. septembra.

