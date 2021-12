Zaprosio me je iako imam dete iz prvog braka, ali uz jedan uslov: Da li je grozno ako pristanem?

Deca iz prethodnog braka ili veze i novi partner – to je uvek pipava tema. Ali, teško da bi ijednom roditelju na svetu palo na pamet da taj “problem” reši na ovaj užasan način.

Jedna žena podelila je svoju priču zbog koje su je mnogi napali da je najbezosećajnija majka na svetu. Ovo je njena ispovest.

„Zbog novog muža bih se odrekla deteta iz prvog braka. Imam 30 godina, razvedena sam i iz tog braka imam sina.

Starateljstvo nad njim delim sa bivšim mužem. Moj dečko, koji je takođe razveden, ima ćerku nad kojom puno starateljstvo ima njegova bivša žena. Ja se sa svojim sinom viđam svakog drugog vikenda, a moj dečko svoju ćerku ne viđa nikada. On me je već zaprosio, ali mi je mesec dana nakon veridbe rekao da želi da se odreknem viđanja sina. Rekla sam mu da moji roditelji žele da provode vreme sa svojim unukom, a to mogu samo ako ja imam pravo zajedničkog starateljstva.

Dečko, s druge strane, kaže da želi da ode u drugu državu da radi par meseci i smatra da bi bilo idealno da ja to vreme iskoristim i razmislim da li ću se odreći starateljstva nad svojim sinom. Razmišljala sam i ranije o odricanju od starateljstva nakon venčanja, ali kako da to objasnim svojim roditeljima? Majka mi boluje od depresije, otac od kancera. Ne želim da im oduzmem i unuka, to bi im slomilo srce. Dečko mi je, kada smo tek počeli da se zabavljamo, rekao da ne može da prihvati mog sina.

Svesna sam toga da mnogi muškarci ne žele ženine “terete” iz prošlih veza, ali me muči to što moj muž želi da se odreknem starateljstva odmah, a ja sam to planirala za kasnije. Ne mogu da podnesem pomisao da na taj način slomim srce svojim roditeljima, a žao mi je i jer me sin mnogo voli. Šta da radim?”

