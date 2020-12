Zarađivao 20 milijardi godišnje: Deset stvari koje niste znali o Pablu Eskobaru

Na današnji dan 1993. godine, samo dan nakon svog 44. rođendana, ubijen je najmoćniji kriminalac u istoriji, kolumbijski kralj kokaina Pablo Eskobar.

Malo je onih koji ne znaju za Eskobarovu priču, s obzirom da je ona ispričana u više navrata kroz brojne knjige, filmove, serije… Ipak, mnogo je detalja i zanimljivosti koji se vežu za Eskobara, a koje mnogi od nas nisu čuli.

U nastavku vam donosimo deset najvećih zanimljivosti vezanih za „El Patrona“.

Sredinom 1980-ih godina Eskobarov kartel nedeljno je zarađivao 420 miliona dolara, što bi godišnje iznosilo oko 22 milijarde.

Eskobarovo bogatstvo procenjivalo se na 30 milijardi dolara.

Prema magazinu „Forbes“ 1989. godine našao se na sedmom mestu liste najbogatijih ljudi sveta.

U SAD je svakodnevno prokrijumčario oko 15 tona kokaina.

Čak 80% ukupne količine kokaina u SAD-u tokom 80-ih godina došlo je upravo iz Eskobarovih ruku.

Drugim rečima, to je značilo da je četiri od pet korisnika kokaina u SAD-u uzimalo njegovu drogu.

Kada ste moćni poput Pabla i kada se bavite krijumčarenjem droge, onda je normalno da će se u vašem poslu pojaviti ljudi koji će hteti da vas ‘smaknu’.

Zbog toga se Pablo trudio da bude prvi koji će opaliti metak, pa je odgovoran za preko 4.000 ubistava.

Eskobar je bio odgovoran za ubistvo predsedničkog kandidata, ministra pravde i državnog advokata, više od 1.000 policajaca i 200 sudija .

Svakog meseca je gubio oko 2.1 milijardi dolara. Bogatstvo je počelo da se osipa jer nije mogao tako brzo da „opere“ svu gotovinu.

Eskobar je jednostavno imao previše novaca i nije znao šta da uradi s njim. Velike količine novca zakopao je kolumbijskim poljoprivrednim poljima, sakrio ih u oronulim skladištima i zazidao u zidovima kuća članova kartela.

Zarađivao je toliko da je svake godine otpisivao 10 posto novca koji bi pojeli pacovi u skladištu ili bi bili oštećeni zbog vode ili izgubljeni.

Samo na gumice kojima je vezivao novčanice mesečno je trošio 2.500 dolara.

