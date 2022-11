Zastanite malo i razmislite: Za čime bi najviše žalili da vam ostane još 5 minuta života?

Da li ste ikada razmišljali za čime biste najviše žalili da vam ponestane vremena, da vam neko kaže kako ćete ubrzo umreti, pitao je svoje slušaoce Martin O’Tul, bivši alkoholičar i zavisnik koji se snagom volje izvukao iz svega toga.

Danas Martin vodi podcast ‘Kako umreti srećan’ (How To Die Happy) u kojem deli priče i praktične savete za dobar život i smirenije umiranje. Njegove reči nadahnule su mnoge ljude i pomogle im da više ne lutaju besciljno i prazno ovim svetom.

Poseban utisak na njega je, kaže, ostavila knjiga koju je napisala dr. med. Elizabet Kübler-Ros, a zove se ‘O smrti i umiranju – što ljudi na samrti moraju da nauče lekare, medicinske sestre, sveštenike i sopstvenu porodicu (On Death and Dying – what the dying have to teach doctors, nurses, clergy, and their own family). U njoj je opisala za čime ljudi na samrti najviše žale.

– Žale zbog neuspeha, propuštenih prilika i nemogućnosti da pruže više onima koje ostavljaju iza sebe. Knjiga sadrži isečke iz mnogih razgovora s neizlečivo bolesnim pojedincima i dobar je vodič za ljude koji rade s onima koji su blizu smrti. U poslednjoj prelaznoj fazi ljudi često žale za životima koje nisu živeli – rekao je Martin.

Istražujući i proučavajući razne materijale, iskustva, knjige, pretražujući internet… Martin je napravio spisak onoga za čime ljudi najviše žale kad se suoče sa smrću.

Voleo bih da sam se bolje brinuo za svoje telo.

Voleo bih da sam se usudio da živim iskrenije.

Voleo bih da sam imao hrabrosti da izazim svoja osećanja.

Trebalo je da više puta kažem ‘Volim te’.

Voleo bih da sam se oslobodio ljutnje.

Voleo bih da sam manje radio i odvojio više vremena za porodicu.

Voleo bih da sam ostao u kontaktu s prijateljima.

Voleo bih da sam bio bolja osoba.

Voleo bih da sam mnogo pre shvatio da je sreća stvar izbora.

Voleo bih da sam sledio svoje snove.

– Iako sam pronašao malo istraživanja o žaljenju na smrtnoj postelji, naišao sam na američki rad iz 2005. godine pod naslovom ‘Šta najviše žalimo… i zašto’ ( What We Regret Most… and Why) autora Nila J. Rosija i Ejmi Samervil. Radi se o istraživanju koje je, između ostalog, zahtevalo od učesnika da preispitaju svoje živote i razmotre koja bi tri aspekta promenili kad bi mogli da resetuju sat i krenu ispočetka – objašnjava Martin.

– Zanimljivo je da su studije pokazale korelaciju između starijeg doba, manjeg broja mogućnosti i postupnog smanjenja žaljenja. Kako su životne prilike starijih osoba nestajale, tako su nestajala i njihova najbolnija žaljenja. Možda je to značilo da su jednostavno odustali, osećajući kako nema smisla žaliti za nečim što više nemate snage promeniti – dodao je.

Istraživanje je rezultiralo postotkom žaljenja u određenim kategorijama života, ali treba napomenuti da se ovde ne radi o onome za čime ljudi žale na smrtnoj postelji, već uopšteno tokom života. Najviše žale što nisu uradili (ili jesu) nešto vezano za obrazovanje, a najmanje u kategoriji zajednice.

Obrazovanje 32%

Karijera 22%

Romantika 15%

Roditeljstvo 10%

Ličnost 5,47%

Slobodno vreme 2,55%

Finansije 2,52%

Porodica 2,25%

Zdravlje 1,47%

Prijatelji 1,44%

Duhovnost 1,33%

Zajednica 0,95%

– Pretpostavljam da te kategorije menjaju u trenutku kada se čovek suoči licem u lice sa smrću. U tom trenutku čoveku je sigurno manje stalo do obrazovanja i uspešne karijere i onoga što je stekao ili nije stekao. Kada dođemo do neizbežnih trenutaka pre smrti, mislim da više razmišljamo o istinskoj lepoti života, ljubavi, iskustvima, porodici, prijateljima i življenja u miru, bez mržnje, zavisti ili ogorčenosti jednih prema drugima – smatra Martin.

– Pozivam vas da uzmete olovku i papir pa provedete nekoliko minuta zamišljajući o tome za čime biste najviše žalili da vam je preostalo još pet minuta života – kazao je i objasnio kako je to dobar test, jer tako vrlo lako možete shvatiti šta radite pogrešno u životu dok još imate vremena da krenete nekim boljim i srećnijim putem, prenosi tinybuddha.com

