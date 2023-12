Zaštitite se od loših osoba: Evo kako da otkrijete lažnu ljubaznost i lažnu dobrotu

Ima ljudi koji odlično čitaju druge ljude i teško im je da ismeju svoje licemerje, ali ima i onih koji su naivni. Vrlo naivno. Za njih, u nastavku donosimo znakove po kojima će moći da prepoznaju lažno ljubazne ljude, one koji se sa njima druže u svoju korist i koji im možda neće dobro poželeti. Važno je da znate kako da se zaštitite, a ovih nekoliko crvenih zastavica će vas zaštititi upravo od takvih. Ne gubite vreme ili energiju na nekoga ko to ne zaslužuje. Iza svakog osmeha se ne kriju dobre namere, piše She.hr.

Lažno dobri ljudi pretjeruju s komplimentima

Svi cenimo komplimente, ali postoji razlika između iskrene pohvale i preteranog laskanja.

Ako vas neko neprestano obasipa komplimentima, posebno ako je reč o trivijalnim stvarima poput vašeg izbora neverovatno lepe hemijske olovke, uzmite ih sa rezervom i zapitajte se koliko je ta osoba iskrena i koje su joj namere. Iskreni kompliment dolazi iz srca iu pravo vreme. Kada ga primite, osećate se intimno dobro. Možda ne znate kako da reagujete na njega, pa vas je sramota, ali osećate da je kompliment, kako kažu, prikladan. To nije slučaj sa laskanjem.

Pred drugima vas hvale, nasamo vas ignorišu

Da li ste ikada primetili kako je neko izuzetno pažljiv prema vama kada postoje svedoci, a da se privatno ponaša potpuno drugačije?

Čuvajte se ovog kameleonskog karaktera. Ljudi koji su iskreno zainteresovani za ono što imate da kažete slušaće da li ima publike ili ne.

Lažno ljubazni pojedinci često pokazuju svoju pažnju kada znaju da će im to doneti bodove u društvu. Ali kada nema nikoga u blizini, jedva da te ni pogledaju, a kamoli da slušaju šta govoriš.

Zapamtite, zaista ljubazna osoba vas ceni, a ne potencijalnu publiku koju biste im mogli dovesti.

Uvek se slažu

Na prvi pogled, osoba koja se slaže sa vama u svemu može izgledati kao savršen partner ili prijatelj, neko ko vas potpuno razume. Ali da li je to zaista tako? Ima li dvoje ljudi koji se u svemu slažu?

Lažno fina osoba često izbegava nesuglasice, ne zato što se iskreno slaže sa svakom vašom mišlju, već zato što želi da izbegne potencijalni sukob i zadrži svoju reputaciju.

Neko ko je iskren će vam se s vremena na vreme suprotstaviti jer mu je stalo do iskrene veze, vašeg dobra i da imate kvalitetnu vezu, a kvalitetna veza uključuje razgovore da se stvari razjasne.

Imaju puno bivših najboljih prijatelja

Da li ste znali da prosečna osoba može da održi oko pet intimnih odnosa u isto vreme?

Ako naiđete na nekoga ko stalno priča o svojim bezbrojnim „bivšim najboljim prijateljima“, vreme je da se zapitate kakva je to osoba, s obzirom na to da su u svim tim vezama koje navode kao neuspele one zajednički imenitelj.

Prirodno je da se prijateljstva razvijaju i završavaju tokom vremena, ali beskrajna lista bivših bliskih prijatelja može ukazivati na to da nešto nije u redu sa tom osobom, pa budite na oprezu.

Empatija koja izgleda neprirodno

Kod ljudi koji su lažni dobri ili lažni ljubazni, pokušaji empatije često izgledaju inscenirani i neiskreni.

Istina, nismo svi podjednako dobri u izražavanju empatije, ali postoji razlika između nekoga ko se bori da pronađe prave reči i nekoga ko jednostavno pravi predstavu. Koliko god da ste naivni, osetićete to u tom trenutku, umesto da ignorišete taj osećaj, verujte sebi.

Vremenom ćete shvatiti da ipak niste toliko naivni. Jedini problem je bio što ste verovali sebi više nego drugima.

