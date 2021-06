Zašto baš rode donose bebe?

Mnoge priče, crtani filmovi, basne i bajke nastali širom sveta, govore o rodama koje donose bebe njihovim roditeljima. Da li ste se nekad zapitali otkud to, i zašto baš rode, a ne neke druge životinje?

Rode važe za blage i mirne, druželjubive i graciozne životinje, koje se ne plaše mnogo čoveka. U mnogim delovima sveta i različitim kulturama, od starih Grka naovamo, smatra se da donose sreću onima na čijem dimnjaku sviju gnezdo, da su divni roditelji koji dele obaveze oko potomstva, kao i da se brinu o drugim pripadnicima svoje vrste, piše portal „Nauka kroz priče“.

Prema jednoj od legendi koja se širila Evropom, na prozore kuća u kojima se željno iščekuje prinova, ljudi bi ostavljali bombone upravo da privuku rode. A ove ptice bi zatim ponele bebe u korpama ili maramama, i zamotuljak bi predale majkama koje čekaju potomstvo. Ponekad bi bebe u kuću ubacile kroz odžak. Ovo predanje se toliko širilo svetom da se i danas crveni beleg koji ima većina novorođenčadi na potiljku, kapku ili između obrva, naziva – rodin ujed.

Rode su zaista velike ptice. Raspon njihovih krila kreće se oko 1,5 do 2 metra. Mesožderi su: love ribu, žabe i druge vodozemce, insekte, sitne sisare, pa čak i druge ptice i njihova jaja. Nastanjuju veći deo Evrope, a ponajviše Poljsku, ali ih ima i na zapadu Azije. Sa hladnim vremenom evropske rode sele se u Afriku, dok se Azijske spuštaju južnije, u Indiju, gde provode jesen i zimu, od septembra do marta. Putovanje do južnih destinacija traje 26 dana, dok je povratak u proleće znatno dugotrajniji – 49 dana. Najstarija poznata roda živela je 39 godina.

(Sputnjik)

