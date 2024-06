Zašto dobrim ljudima ide loše u životu: Otac Rafailo odgovorio na jedno od večitih pitanja

Otac Rafailo odgovorio je na jedno od večitih pitanja, zašto dobrim ljudima često ide loše u životu

Mnogi ljudi se pitaju da li je u redu da se pravedni i uzorni hrišćani muče u životu, dok nekim grešnim ljudima koji ne prezaju ni od čega i nemaju jasne granice, sve ide od ruke. Zašto deca i pravednici stradaju, ako je Bog pravedan?

Često se ljudi pitaju da li je u redu da pojedinci žive raskalašnim načinom života, da lažu, kradu, ulaze u poroke i odriču se vere, pa se na kraju ovozemaljskog životnog puta pokaju i odu u raj, pa prođu isto kao ljudi koji su se držali vere i odolevali iskušenjima.

O ovome je govorio i otac Rafailo.

„Onaj koji trpi Hrista radi, dobija blagodat“.

„Pravednicima se nevolje daju da još više uznapreduju, a grešnicima se nevolje daju radi očišćenja. Greh se ne čisti bez nevolje.“

Otac kaže ako je u pitanju teški smrtni greh, kao na primer čedomorstvo, ne može se to samo ispovediti, jer pokajanje podrazumeva trpljenje nevolja, a u tim nevoljama koje se dopuštaju na grešnika, daje mu se mogućnost da se očisti, piše Nportal.

„Ispovest je više buđenje svesti da smo pogrešili i da tražimo pomoć i oproštaj. U tajni ispovesti pokajniku se daje snaga, tj. oproštaj u vidu zaloga i snaga da izdrži epitimiju, ne možda konkretno izrečenu, ali sigurno će bogom biti data da istrpi do kraja. To je pokajanje. I ta nevolja, ona nije samo poželjna, nego spasonosna.“

Otac Rafailo kaže da ima razlike kada Bog da muku pravedniku i kada je da grešniku.

„Muka pravednika podstiče i još više proslavlja, a kad je čovek „pogan“, onda mu se daju posebna iskušenja koja treba da slome njegovu gordost. Obično su jako teška, naporna i ne može niko da ti pomogne jer ih je Bog dopustio. Ni svetac. Džabe se „pogan“ čovek moli, mora da ćuti i trpi. Obično ta epitimija traje dok se duh ne skrši, gordost potpuno ne raznese i dok čovek ne zajauče, ali molitveno, da mu se sa jaukom i molitva čuje. To je težak proces, teška terapija, ali je spasonosna. Svaka druga varijanta ne dovodi do spasenja. Ali ako čovek pređe granicu i uđe u zonu duhovno mrtvih, nesposobnih za pokajanje (to ne meri čovek nego Bog), on digne ruke od takvog čoveka, pa se u narodu kaže Od njega je i Bog digao ruke.“

