Zašto ljudi masovno sole kafu? Stručnjak razotkrio da li to zaista radi

U poslednje vreme ljudi sve češće dodaju so u svoj omiljeni napitak

Internetom kruži mnoštvo tekstova koji savetuju da u kafu dodate svakojake začine u kafu, jer tako postaje „bolja“, a dodavanje soli je po nekima preterivanje.

Da li to stvarno radi odlučio je da razotkrije Jutjuber i stručnjak za kafu Džejms Hofman. Prema njegovim rečima, to je bolje ne raditi, ali postoje izuzeci kad je so kafu učinila ukusnijom.

– So se smatra jednim od pet osnovnih ukusa. Slanost može pojačati slatkoću i umanjiti gorčinu – kaže Hofman u videu.

Ukoliko pijete kvalitetnu kafu so vam neće trebati, onda vam so verovatno neće trebati.

– Kad je kafa dobra i kvalitetna, ona ima idealnu gorčinu, poput piva ili crne čokolade – ističe stručnjak.

Međutim, ako vam se nađete u situaciji da je pred vama gorka šoljica kafe, bilo bi bolje da tražite so, a ne šećer.

– So treba smatrati dodatkom, poput mleka ili šlaga. Ona može da popravi ukus kafe, ali ako se stavi previše može da pokvari ceo užitak – pojašnjava Hofman.

Ako odlučite da je dodate so u jutarnjoj šoljici kafe, Hofmanov predlaže 0,6 grama soli na 200 mililitara kafe.

