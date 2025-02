Zašto ne smete da pijete kafu sa mlekom: Posledice mogu biti ozbiljne

Kafa je najpopularnije piće na svetu, a milioni ljudi širom sveta je piju sa mlekom, ni ne pomišljajući da takva mešavina može biti opasna.

Naravno, ne radi se ni o kakvoj toksičnosti proizvoda, ali potencijalnu štetu organizmu uzrokuje kalorijski sadržaj takvog pića, kao i kultura njegove potrošnje.

Na primer, standardni latte sadrži najmanje 250 kalorija, ali ga mnogi ljudi piju uz slatku užinu. Kao rezultat, takva užina postaje ekvivalent punom obroku.

Budući da većina ljudi kafu ne smatra delom obroka, to dovodi do preteranog unosa kalorija i, posledično, do pojave viška kilograma.

Takođe, ne treba zaboraviti da je kafa sa mlekom kontraindikovana za osobe sa određenim bolestima.

Zbog toga je takvo piće zabranjeno za one kojima su dijagnostikovane bolesti jetre i digestivnog sistema. Pored toga, mlečni proizvodi štetno utiču na stanje kože lica.

