Zašto posle raskida duge veze parovi sa novim partnerima brzo ulaze u brak?

Nedavno se na Twitteru povela polemika o tome zašto se ovo dešava parovima posle raskida duge veze- muškarci zaprose devojku koju znaju godinu dana ili kraće, dok se i žene udaju i rode dete novom partneru.

Autorka tvita smatra da je to neka vrsta osvete, naročito ako je jedan partner odlagao brak.

Zasto ljudi budu po 10 godina u vezi sa nekim i cim raskinu nakon godinu dana ozene se ili dobiju dijete sa drugom osobom?Kakva je to ljubav?Meni to vise lici na osvetu,ali pri tom jako glupu jer ustvari upropaste sebi zivot jer se vijencaju sa osobom koju ne vole…#caosvima — xoxo (@wcat7543) March 11, 2024

U komentarima se nisu složili sa autorkom da je reč o osveti, već da su uglavnom mišljenja da su te veze odavno završene i da su se održavale iz navike. Mnogi nakon ovakvog raskida, vrlo brzo sa drugim partnerima dožive osećanja koja su vremenom izbledela u prethodnoj vezi, a kada se na to doda i “vreme mi je” i pritisci okoline, stupanje u brak je logičan sled.

Neke veze su možda počele u srednjoškolskom dobu i sada kada je to veza dvoje odraslih ljudi, planovi za budućnost im se razlikuju, a onda su upoznali drugu osobu sa kojom imaju slične stavove.

Šta kažu psiholozi?

Kako je dr Zvjezdana Savić govorila za Žena.rs da osobe koje ulaze iz veze u vezu ili brak, rade to zato što im je sve novo, lepo dok traje taj osećaj zaljubljenosti. Kod muškaraca je to potreba da ne budu sami, da neko brine o njima. Ovo može da se razlikuje od pojedinca do pojedinca jer nisu svi takvi.

Žene se najviše žale da njihov partner nije bio spreman za brak. Možda zaista i nije, ali sa njima. Zbog toga, žene vrlo brzo ulaze u novu vezu i pristaju na brak za manje od godinu dana. U trećem slučaju muškarci stupaju u brak kada to žele, bez obzira na godine, dok se žene vode granicama u godinama koje im je okolina nametnula.

Na kraju, nisu sve veze obavezno osuđene na brak. Pre nego što poželite novog partnera, zaljubljenost i sve što što ona sa sobom nosi, proverite da li ste spremni za novu vezu.

Šta vi mislite, zašto se duge prekidaju i parovi završavaju u braku sa novim partnerima?

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.