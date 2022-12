Zašto se češemo i kada druge svrbi?

Sigurno znate da je grip zarazan, čak i zevanje. Međutim, postoje i određene emocije i oblici ponašanja koje mogu da se prenose među ljudima.

Verovatno na to niste ni pomislili, ali i stres može da bude zarazan. Neka istraživanja pokazala su da je dovoljno da vidite nervoznu ili anksioznu osobu i da se u vašem organizmu poveća nivo kortizola, hormona stresa. Prema rezulatima socioloških studija, ljudi postaju uznemireni kada osete “miris” znoja osobe koja je pod stresom.

I tuđi ciljevi mogu da vas „zaraze”. Verovatno ste primetili kako decu ne interesuje određena igračka sve dok je neko dete ne uzme. Postoji i logičan razlog za to. Učesnici studije ocenili su da je neki objekat ili stvar, poželjniji kada je drugi poseduju.

“To što želimo nešto što drugi imaju, moglo bi da nam pomogne da shvatimo šta je dobro za nas, tako što ćemo učiti iz ponašanja drugih”, kaže klinički psiholog dr Matijas Pesiljone. Nažalost, i nečije osećanje usamljenosti moglo bi da se „prenese” na vas.

Usamljenost čini da se ljudi osećaju negativno, razdražljivo. Usamljeni ljudi skloni su tome da se neprijateljski ponašaju prema drugima, zbog čega se oni dalje isto tako ponašaju prema nekoj sldećoj osobi stvarajući „krug negativnosti i usamljenosti”.

Možda ste primetili kako se strah širi među ljudima koji su okupljeni na jednom mestu. Naime, čovek može na osnovu nečijeg mirisa znoja i izraza lica da percipira strah, koji će shvatiti kao neku vrstu upozorenja. Dakle, i strah može da se prenese sa osobe na osobu. Kada neko oseća gađenje, u njegovom organizmu se oslobađaju feromoni. Slično kao i strah, moguće je namirisati nečije gađenje. Ipak, nisu samo negativna osećanja i ponašanja “zarazna”. Da bi neko sreću preneo na vas, sve što je potrebno je da budete u direktnom kontaktu sa tom osobom. Nažalost, i negativne misli mogu biti prenete na vas, kao i tendencija da preuveličavate situaciju i pravite dramu kada za to nema potrebe. Kada gledate u nekoga ko se češe, verovatno je da ćete i sami početi da osećate svrab. Razlog za to je što se u tom trenutku u mozgu aktiviraju isti receptori koji su aktivni kada osoba oseća fizički svrab. Ako se pitate kako je moguće da se regije u vašem mozgu aktiviraju kada neko drugi oseća svrab, objašnjenje za to je empatija. Ako nećete da neko pomisli da ste zaradili boginje ili vaške, skrenite pogleda sa osobe koja se češe.

