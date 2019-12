Zašto se mlade Japanke ne udaju?

Lepo obučena grupa neudatih žena kruži konferencijskom dvoranom prepunom stolova, neobavezno razgovarajući i razmenjujući biografije kako bi pronašle supruga. Sve su u pratnji roditelja.

Jedna 39-godišnjakinja, koja novinarima ne želi da otkrije ime, kaže da „nije imala hrabrost“ da pronađe muža i da se odseli od majke, koja je došla sa njom na ovo organizovano ‘uparivanje’ kakvih je u Japanu sve više.

„Nisam imala mnogo prilika da upoznam nekoga“, objašnjava ona.

„Na mom poslu ima mnogo žena, a malo muškaraca„, ističe ova kandidatkinja za udaju.

Otprilike četvrtina Japanki od 20 do 49 godina je neudata, po zvaničnoj statistici. Nije da one to ne žele, nego im zastarele društvene norme i sve veći ekonomski pritisak otežavaju udaju, kažu stručnjaci.

Profesor sociologije s tokijskog fakulteta Masahiro Jamada kaže da, istovremeno, na deo njih taj pritisak ublažava društvena norma u skladu sa kojom samci žive sa roditeljima do braka.

„Misle da je gubljenje vremena da uđu u vezu sa nekim ko ne ispunjava njihove uslove i da mogu pronaći bolje“, tvrdi Jamada.

Takve osobe naziva „samcima parazitima“, iako napominje kako i visoka cena stanovanja u Japanu otežava iseljenje iz roditeljskog doma.

Jedan 74-godišnjak u istoj dvorani traga za pogodnom mladom svom 46-godišnjem sinu i ukazuje na dodatni problem – preteranu sramežljivost.

„Moj sin je trgovac. Dobar je u odnosu s klijentima, ali ne zna kako da priđe ženi“. Zašto sin ne traži sam za sebe? Prezaposlen je“, kaže otac.

Šigeki Matsuda, takođe fakultetski profesor sociologije, kaže da se radi o fenomenu koji se naziva hipergamija.

„Japanke se trude da nađu muškarce sa nivoom obrazovanja i radnim mestom iznad njihovih“, objasnio je Matsuda.

Anegdota sa organizovanog ‘sparivanja’ kao da to dokazuje.

Red žena stvorio se ispred muškarca koji je, pokazalo se, imao najveću platu u dvorani.

„Visok stepen neudatih neće se promeniti dok žene ne prihvate ideju venčanja sa muškarcem koji zarađuje manje od njih“, kaže Jamada.

A pomažu li događaji kao što je ovaj u Tokiju da se to promeni?

Šhoji Vakisaka, šef organizacije koja je organizovala zabavu, kaže da je uspeh ograničen.

„Otprilike dva posto učesnika u proseku pronađe supružnika“, kaže on.

Jedna učesnica rekla je novinarima da je to „delotvoran“ način za susret sa nekim ko želi brak.

„Ne možete baš da pitate prolaznika na ulici da li je u braku“, dodaje njena majka.

Na zabavi je bila i bračna savetnica koji je učesnicima odmah savetovala da spuste svoja finansijska očekivanja.

„Ne tražite previše. Nadam se da ćete izabrati onu osobu sa kojom ćete se iskreno slagati“, savetovala je ona.

