Zašto su pametni ljudi nesrećni: Slavni Hemingvej je to objasnio u samo 1 rečenici

„Sreća je kod inteligentnih ljudi najređa stvar koju znam“

Sudbina Ernesta Hemingveja, čuvenog američkog pisca i novinara, ne prestaje da intrigira svetsku javnost, iako je napustio ovaj svet pre 63 godine. Njegove reči odzvanjaju u ušima mnogih, a ostao je najveća enigma, piše Stil.

Naime, U književnim delima nobelovca, naziru se fragmenti jedne složene ličnosti. Tri decenije nakon što je za oca rekao da je kukavica zato što se upucao, Hemingvej je pucnjem iz lovačke piške izvršio samoubistvo. Supruga Meri ga je pronašla na pragu porodične kuće. O njemu su pisali brojni stručnjaci, kao i njegovi sinovi, ali niko nije mogao da ga odgonetne.

Jedna od njegovih najcitiranijih rečenica je:

„Sreća je kod inteligentnih ljudi najređa stvar koju znam.“

Hemingvej je smatrao da ljudi sa visokim nivoom inteligencije potpuno drugačije gledaju na stvari i nikako im nije svejedno šta se dešava oko njih. Kod pametnih osoba to naprosto ne može da bude tako. Postoji nekih šest razloga za to zbog čega su inteligentni ljudi nesrećniji od opšte populacije, od proseka, a to su:

Suviše sve analiziraju

Imaju previsoke standarde

Previše su samokritični

Realnost im nije dovoljna

Nedostatak duboke komunikacije i razumevanja

Mnogi pate od psiholoških problema

U nastavku se nalaze sjajne misli Hemingveja koje svakog čoveka nateraju da se zamisli:

– Ne klonite duhom. Nikada se nemojte obeshrabriti. Tajna mog uspeha je da nikad ne gubim hrabrost. Nikada ne gubite hrabrost pred svetom.

– Kad se otrezniš, uradi sve što si pijan obećao – to će te naučiti da držiš jezik za zubima.

– Putujte samo s onima koje volite.

– Ako u životu možeš da učiniš makar i malu uslugu, nemoj se ustručavati.

– Ne sudi o čoveku samo po njegovim prijateljima. Seti se da su Judini prijatelji bili besprekorni.

– Najbolji način da saznaš da li je neko vredan poverenja jeste da mu veruješ.

– Kupujte ili odeću ili slike. Samo to. Niko osim veoma bogatih ljudi ne može da sebi priušti i jedno i drugo. Ne pridajte preteranu važnost odeći, a pre svega ne jurite modu. Kupujte trajne i udobne stvari i onda će vam ostati novca za slike.

– Od svih životinja, samo čovek ume da se smeje, iako ima najmanje razloga za to.

– Postoje dve vrste ljudi: oni s kojima je lako, a takođe je lako bez njih, i oni s kojima je teško, ali se bez njih ne može.

– Pametan čovek se ponekad napije, da bi se družio sa svojom glupošću.

– Ako sebi dopustiš šalu, ljudi te ne shvataju ozbiljno. A ti isti ljudi ne shvataju da se mnogo toga bez šale uopšte ne može podneti.

– Čovek nije stvoren za poraze. Čovek se može uništiti, ali se ne može poraziti.

– Zaista hrabri ljudi nemaju potrebu da se bore u dvobojima, ali mnoge kukavice to stalno čine, da se uvere u sopstvenu hrabrost.

– Čovek ne može sam… U svakom slučaju, čovek sam ne može baš ništa.

– Najvažniji dar pisca je urođeni detektor za sranja. Svi dobri pisci ga imaju.

– Sve dobre knjige su nalik jedna na drugu: istinitije su od života.

– Šta je to što piscu smeta? Piće, žene, novac i ambicije. Kao i nedostatak alkohola, žena, novca i ambicija.

– Ono što pisac želi da kaže, ne bi trebalo da govori, već da napiše.

– Piši pijan, rediguj trezan.

– Tamo gde se slomimo – postanemo jači.

– Sreća je: dobro zdravlje i loše pamćenje.

– Onaj ko se diči erudicijom ili znanjem, nema ni jedno ni drugo.

– Bolje je nemati ideologiju, nego nemati posao.

– Nije me briga kakav je svet. Sve što želim da znam je kako da u njemu živim. Možda ćeš, ako shvatiš kako da u njemu živiš, konačno razumeti i kakav je.

– Ima i gorih stvari od rata. Mnogo su gori kukavičluk, izdaja i sebičnost.

– U životu se nije tako teško smiriti kad nemaš šta da izgubiš.

– Onaj koji pobeđuje u ratu nikada neće prestati da ratuje.

– Na svetu ima mnogo žena s kojima možeš da spavaš, a tako malo onih s kojima možeš da razgovaraš.

– Ne može biti ništa sramotno u onome što daje sreću i ponos.

– Svet je dobro mesto za koje se vredi boriti i ja stvarno ne želim da ga napustim.

