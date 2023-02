Zašto su pre velikih zemljotresa na nebu vidljiva misteriozna svetla? (video)

Niz snažnih zemljotresa juče su pogodili Siriju i Tursku, a dva potresa bila su snažnija od 7 stepni po Rihteru.

Razorni zemljotres je iza sebe ostavio razrušene gradove i, prema dosadašnjim podacima, preko 7000 mrtvih i preko 35.000 povređenih. Neposredno pre potresa na nebu se pojavio zanimljiv fenomen. Radi se o svetlima koja podsećaju na sevanje pred oluju. Ovaj fenomen nije ništa novo, iako i dalje zbunjuje naučnike. Naravno, ovaj fenomen je i plodno tlo za teorije zavjere.

Lightning was shooting through the sky at the same time that the 7.8 MAG earthquake hit Turkey.

Several hundred people feared dead. pic.twitter.com/hq8bL30Hnl

