Zastrašujući snimak: Automobil pokosio policajca (video)

Na društvenim mrežama objavljen je snimak iz Njujorka na kom se vidi kako je nasred pešačkog prelaza crni automobilom udario osobu za koju se veruje da je policajac.

Na kratkom snimku se vidi kako vozač crnog automobila ubrzava neposredno pre nego što će udariti muškarca koji je ostao nepomično da leži na ulici. Udarenog muškarca je potom odvezao policijski kombi.

Cop was just run over in NYC. Horriffic.pic.twitter.com/U8rtDQRMK1

— Kyle Kashuv (@KyleKashuv) June 2, 2020