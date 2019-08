Zatekla je čudovište iz horor filma u svom domu, evo šta je uradila (foto)

Verujemo da nije svejedno videti ovakvo čudovište u kući. Jedna žena doživela je pravi šok i horor scenu kada se vratila kući i zatekla ogromnog pauka koji je visio sa plafona.

Lari Klark obratila se putem društvenih mreža za pomoć kako da se reši ogromnog pauka, a jedan šaljivdžija joj je napisao da treba da spali celu njenu kuću. Rekla je da je pokušala da ga otera, ali kako je on veličine veće ljudske šake nije uspela.

Dobila je mnogo komentara, ali nažalost ništa korisno. Jedan joj je savetovao da ga ubije vatrom, drugi su je savetovali da izbegava bilo kakvu agresiju prema veoma otrovnom pauku.

„Savetujem vam da ne isprobavate ideju o dezodoransu i upaljaču, jer tako možete da spalite celu kuću“, napisala joj je jedna gospođa.

Njen poziv je konačno urodio plodom, pa je pauk premešten iz njene kuće i otišao slobodno da sebi pronađe neki drugi plafon. Ova vrsta paukova je poznata i kao dlakava tarantula i poznati su po tome da se tek tako pojavljuju u kućama i plaše ljude.

Nazivaju ih lovcima, jer su sjajni lovci i poznati su po veličini. Jedan prosečan pauk lovac može da dostigne i do 15 centimetara, piše britanski „Metro“. Koriste otrov kako bi paralisali plen, bilo da je to životinja ili čovek. Ujed ovog pauka nije opasan po ljude, ali nesumnjivo može da bude bolan.

Monster huntsman spider 'as big as a hand' invades an Australian home and terrifies a woman…. If this wa sin my Home i was set it on Fire and Run!!!!!#Spider #HuntsmanSpider #SetItOnFire https://t.co/AuOjja97xw

— Ryan (@RyanJacobs105) July 31, 2019