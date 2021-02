“Zatrudnela sam dok sam bila trudna” (foto)

Blizanci Rebeke Roberts rođeni su istog dana, ali su začeti u razmaku od tri nedelje. Noa i Rozali su blizanci superfetacije i jedan su od samo 14 primera ikad rođenih na svetu.

Žena koja je zatrudnela dok je bila trudna već tri nedelje rodila je zdrave blizance. Rebeka Robertson (39) iz Troubridža u Velikoj Britaniji saznala je da ima blizance, ali bila je šokirana kad su joj rekli da je jedan mlađi od drugog i to tačno tri nedelje.

U svetu je bilo samo 13 dokumentovanih slučajeva superfetacije pre nego što su se mali Noa i Rozali rodili u septembru prošle godine. Rebeka je rekla da je njena trudnoća bila preplavljena emocijama jer je osećala da lekari gotovo pokušavaju da dokažu da nešto nije u redu s manjim blizancem, jer je superfetacija vrlo neuobičajena.

Mama troje dece rekla je da su ona i partner Ris Viver saznali da čekaju bebu još u februaru prošle godine, pre prvog lokdauna u Velikoj Britaniji.

“Ponudili su mi rano snimanje, sa sedam nedelja, i Ris je mogao doći na pregled jer su bolnice u tom trenutku još bile otvorene. Videli smo našu bebu. Bila je jako mala i rečeno nam je da čekamo jedno dete. Nakon nekoliko nedelja obavila sam i ultrazvuk u 12. nedelji. Nažalost, Risu nije bilo dozvoljeno da uđe u bolnici jer je lokdaun počeo”, priča Rebeka.

Tada su joj rekli da očekuje blizance, ali dodala je da su stvari odjednom postale “još neverovatnije”.

“Bilo je vrlo očigledno da je jedan blizanac mnogo veći od drugog. Među njima je bila razlika u veličini od tri nedelje. Nisu mogli da razumeju šta se dešava i zašto je razlika u veličini tako velika. Nakon višestrukih pregleda, specijalista za blizance iz bolnice ‘Bath Royal United’ došao je do zaključka da sam ponovno ovulirala. Zapravo sam zatrudnela dok sam bila trudna”, rekla je Rebeka.

Par je bio šokiran vestima i Rebeka je priznala da je otišla kući i ‘guglala’ superfetaciju.

“Rekli su nam da je to vrlo, vrlo retko i otkrili smo da postoji samo nekolicina drugih priča. Naime u svetu postoji samo 13 dokumentovanih slučajeva”, dodala je.

Rebeka, koja već ima 14-godišnju ćerku Samer iz prethodne veze, rekla je da je trudnoća postala zabrinjavajuća jer su neki lekari bili uvereni da njihova dijagnoza superfetacije nije verovatna. Bili su zabrinuti da s manjom bebom nešto nije u redu ili se ne razvija pravilno, prenosi 24 sata.hr.

“Bilo je to kao da su pokušavali da dokažu da nešto nije u redu, bili su uvereni da to nije superfetacija. Naš se svet srušio, nisam uopšte mogla da uživam ​​u trudnoći, sve stvari u kojima bi trebalo uživati ​​su nestale. Bilo je vrlo, vrlo zastrašujuće. Bio je to period stalnih uzrujavanja i padova. Kad nam je lekar rekao da ne misli da je to superfetacija, to nas je baš pogodilo”, ispričala je.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.