Zbog jedne kobne rečenice koju je izgovorila supruga, muž tražio test očinstva

Sumnjičavost je majka svakog razvoda braka i raspada gotovo svake veze. Dokaz tome je i muškarac koji je izgubio razum kada je njegova žena, za vreme kupovine u supermarketu, izjavila da možda on nije otac njihovog tek rođenog sina. Cela situacija se toliko zakuvala da je tužni tata tražio test očinstva.

Ovako je sve počelo

Neimenovani tata na Reditu je podelio zbunjujuću situaciju u kojoj se našao, a koja je dovela do toga da zatraži test očinstva za svoju tek rođenu bebu. Objasnio je da u njegovom braku nije bilo nikakvih sumnji sve dok njegova supruga nije okrutno komentarisala plodnost, i to u supermarketu. Njegova objava na društvenoj mreži je glasila: „Jesam li ja kreten ako tražim testa očinstva zato se moja žena, iz vedra neba našalila, da dete nije moje?“

„Zajedno smo tri godine, u braku smo godinu dana i imamo dete. Veza je bila najbolja u mom životu i relativno glatka sve vreme. Naše dete je zdravo i srećno. Trenutna porodična situacija je u prilično dobrom stanju. Srećni smo što zaista nemamo stresnih situacija“, napisao je tužni tata u objavi pa nastavio:

„Bili smo u prodavnici i supruga me je zamolila da ne kupujem nešto zbog potencijalnog BPA u artiklu (hemikalija koja može da utiče na plodnost). Našalio sam se da ja očigledno nemam problema s plodnošću jer sam relativno nedavno dobio sina, bez obzira što sam redovno konzumirao taj artikl. Onda se ona našalila: Pa možda dete nije tvoje“.

Mladom tati se srušio celi svet

Mladi tata u objavi na Reditu objasnio je šta ga je nateralo na razmišljanje o testu očinstva: „Sekunda mi je bila potrebna da shvatim šta je ona upravo rekla, ali kada shvatio šta bi to moglo da znači jako sam se rastužio i uznemirio. Prvo sam joj rekao da se s tim ne šali i pitao sam je zašto je to uopšte rekla. Nakon toga je nastao muk u prodavnici, šoping smo nastavili bez preterane komunikacije. Kada smo stigli do auta, ideja mi se rodila u glavi pa sam joj rekao da ću odmah da uradim test očinstva.“

Cela drama se odvila tako da je ovom sumnjičavom tati supruga rekla da nema potrebe za testom, ispostavilo se da se žena više zabrinula uopšteno za suprugovu naglu reakciju nego li za potencijalne rezultate testa. Međutim, novopečeni otac bio je uporan u svom naumu pa je supruga ipak pristala da se uradi test očinstva.

Na kraju se dokazalo da zabrinuti tata ipak nije neplodan i da je on biološki otac deteta. Iako mu se sumnje nisu obistinile, verujemo da njihov brak nakon ove zavrzlame više nikada neće biti isti.

