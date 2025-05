Zbog ove 3 greške porodice se raspadaju: Sveštenik otkrio u čemu svi Srbi greše

Zbog ovih grešaka porodice se raspadaju

Andrej Tkačov opisao je, prema njemu, tipične greške u braku koje utiču na kvalitet porodičnih odnosa.

Zajednički život sa roditeljima

Muž i žena moraju živeti odvojeno od roditelja. Ako se nevolja desi majci tvog muža ili žene, onda joj pomozite; Ako želiš da je vidiš, dođi u posetu. Ali nemojte se useljavati zajedno – dve domaćice ne mogu koegzistirati u jednoj kuhinji. Ova situacija je potencijalno opasna i za ženu i za njegovu ili njenu majku – mogu se pojaviti svađe, ogorčenost i bes. Na primer, u Kini se piše hijeroglifski – dva hijeroglifa sa različitim značenjima zajedno čine drugu reč. Hijeroglif za hleb i usta zajedno formira reč „sitost“. Ali evo dva hijeroglifa za „ženu“ pod jednim navodnim krovom koji znače reč „problem“.

Stoga, mlada žena koja počinje da živi samostalno sa svojim mužem mora da živi odvojeno od svojih roditelja i njegovih. Majke ponekad misle da sve znaju i zaviruju u duše ljudi bez pitanja. Često to kvari zajednički život para. I da vaš porodični život ne bude pod uticajem spolja, molite se više.

Ne ispunjavate svoju bračnu dužnost

Ponekad supružnici imaju odličan odnos, ali kada je u pitanju intimnost, sve se menja. Žena možda ne želi ovu intimnost, ali muškarac, naprotiv. U takvim slučajevima, žena ne može odbiti. Naravno, ako je problem u povredama ili zdravlju, onda ga treba rešiti i lečiti. Ali ne možete uskratiti mužu intimnost kada on to želi iz hira – to je deo vaše bračne dužnosti prema njemu. U suprotnom, čovek će otići i naći drugu – nažalost, to je savremena realnost.

Isto se može desiti i sa mužem koji ne želi intimnost i sa ženom koja je ne želi. Druga je stvar kada su oba supružnika hladna prema ovoj aktivnosti – tada se niko ne bi trebalo prisiljavati. Odnos između partnera ne mora nužno biti ograničen samo na krevet – brak može postojati i bez njega, ali uz obostrani pristanak.

Ne odgajate svoju decu u potpunosti

Mnogi ljudi veruju da decu ne treba udarati – dete je bespomoćno i stoga ne može da vam odgovori. Ali pojas bi trebalo da bude prisutan u obrazovanju – naravno, ne svaki dan. Može se okačiti na kuku kako bi dete videlo i razumelo da će, ako se nešto desi, biti kažnjeno zbog lošeg ponašanja. Nema potrebe zlostavljati decu, ali ih treba vaspitavati uz povremenu upotrebu kaiša – naravno u granicama dozvoljenog.

Nažalost, moderna deca su idoli. Za svoje roditelje, oni su mali bogovi kojima treba služiti i otresati prašinu. Ali je nemoguće doći do istinske vere – do pravog Boga – dok se čovek ne odrekne uzdizanja svoje dece idolima. Lažni bogovi su okrutni – nikada neće biti milosrdni prema onima koji ih vole. Naprotiv, kasnije će doneti patnju.

Na primer, ne možete tući dete kada dobije loše ocene iz škole ili se tuče sa svojim drugovima iz razreda – sve je to deo neophodne socijalizacije. Ovde treba više da pričamo, pokazujemo i objašnjavamo. Kaiš je beskoristan – u takvim situacijama već postaje zlostavljanje deteta.

(Espreso)

