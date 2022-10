Nikad ovo ne bi pogodili, zbog ove mane najviše parova se razvodi – nije ljubomora

Od svih mana koje je najteže trpeti kod partnera, ova je mana zauzela prvo mesto.

Dobra komunikacija, uzajamno razumevanje i pristajanje na kompromise, ključ su zdrave i uspešne veze i bez njih je nemoguće održati ljubav na životu.

Baš zato, kako piše Paired Life, mana koja najčešće razdvaja parove je tvrdoglavost.

Kada neko jednostavno ne želi da popusti i prizna da nije u pravu (kada je to i zaista slučaj), to stvara ogromnu prepreku u komunikaciji i odnosu pa dovodi do neprestanih svađa i tenzija u vezi.

Saslušati drugu osobu i prihvatiti savete izuzetno je bitno činiti u svakom odnosu, od ljubavnog do prijateljskog, i to je nešto što je nemoguće izbeći, prenosi Index.

Žene su te kojima najčešće smeta muška tvrdoglavost, ponekad toliko da zbog nje prekidaju i dugogodišnju vezu ili čak i brak, ali i muškarci to takođe navode kao nešto što im je vrlo odbojno kod pripadnica suprotnog pola.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.