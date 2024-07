Zbog ovih 5 stvari ljudi na samrti se najviše kaju: Preispitajte svoje odluke još danas

Na kraju života ljudi se uglavnom osvrću na svoj život i da li su nešto mogli da urade drugačije

Prema rečima doktora koji su poslednje trenutke proveli sa nekim pacijentima, mnogi od njih prolaze kroz razna preispitivanja i žaljenja, što je doktorima koji su sve vreme bili uz njih ostalo urezano.

Onkolog Sidarta Mukerdži je nedavno tokom svog uvodnog govora na Univerzitetu u Pensilvaniji, rekao kako mnogi žale što nisu pokazali veću ljubav i poštovanje prema ljudima u njihovim životima.

Krivica i kajanje na samrti

U svojoj knjizi „Pet najvećih žaljenja umiranja“, autorka Broni Ber je navela, između ostalog, da su ljudi žalili što nisu učinili dovoljno za sebe. Ver je bivša radnica na palijativnom zbrinjavanju i provela je osam godina sa pacijentima koji se bore sa ozbiljnim bolestima od kojih su mnoge imale smrtni ishod. Ona je u jednoj emisiji prošle godine rekla kako je viđala krivicu i kajanje koje su ljudi izražavali na samrtnoj postelji, istakavši da postoji „velika lekcija“ koju ljudi mogu da nauče od njih.

– Kada ljudi shvate da je njihov život skoro gotov i osvrnu se na to, lako je videti koliko je snova ostalo neostvareno. Većina ljudi nije ispoštovala ni polovinu svojih snova i morali su da umru, sigurni u to da je to zbog izbora koje su doneli ili nisu napravili – ističe doktorka.

Kao pet najvećih stvari zbog koje su pacijenti na samrti žalili, Ver navodi:

Voleo bih da sam imao hrabrost da živim život veran sebi a ne koji drugi očekuju od mene.

Voleo bih da se nisam toliko trudio

Voleo bih da sam imao hrabrosti da izrazim osećanja

Voleo bih da sam ostao u kontaktu sa svojim prijateljima

Voleo bih da sam dozvolio sebi da budem srećniji

Autorka knjige kaže da je prvo žaljenje to što je najviše čula i da često mnogi biraju fakultet, posao i karijeru koju žele njihovi roditelji i u većini slučajeva mnogi žrtvuju svoje snove kako bi ostali blizu svojih roditelja. Ključ svega je kako ona kaže, da uštedite sebi ceo život kajanja i da sledite svoje interese i ciljeve stavljajući sopstvenu sreću na prvo mesto.

Napravite pauzu kad vam je potrebna

Davanje prioriteta poslu iznad svega čini vašu brigu o mentalnom zdravlju izazovnijim kao i odnose sa drugima. To je potvrdio u jednom uvodnom govoru milijarder Bil Gejts na Univerzitetu Severna Arizona rekavši kakoo nije verovao u odmore, vikende i da nije verovao da ima još mnogo toga sem posla, dok nije postao tata.

– Ne čekajte dugo kao ja da naučite ovu lekciju. Odvojite vreme da negujete odnose i proslavite uspehe. Da se oporavite od gubitaka. Napravite pauzu kada je to potrebno i olakšajte ljudima oko sebe kada im je to potrebno – rekao je on tom prilikom.

Autorka knjige ističe kako je ulaganje vremena i pažnje svojoj porodici i prijateljima ali i stavljanje svojih interesa i sreće na prvo mesto važno za sveukupnu sreću i zadovoljstvo životom, prenosi CNBC.

Ona je u svom blog postu napisala da većina ljudi to prekasno shvati a da neki nikada ne shvate da je sreća izbor. Zaglavljeni u starim obrascima i navikama, tzv „udobnost“ bliskosti prelila se u njihove emocije. Ipak, mnogi od njih su uvek čeznuli kako ona kaže da se smeju od srca.

– Život je izbor. To je TVOJ život. Biraj svesno, mudro i pošteno. Biraj sreću – zaključuje ona.

