Zbog ovih 7 razloga privlačite narcise kao magnet: Jedna stvar kod vas im posebno imponuje

Da li ste primetili da često privlačite narcise? Da li radite nešto što ih privlači kod vas? Evo šta treba da znate o tome zašto se to stalno dešava i kako da se zauvek oprostite od njih.

Vi ste empatična osoba

Empatične osobe su osetljive na narcise. Narcisi sebe prikazuju kao žrtve, žele da svet zna koliko su njihovi životi teški. Kao osoba od poverenja koja može da saoseća, narcis će vas privući svojom tužnom pričom. Nećete shvatiti da vas iskorišćavaju, da se vama manipuliše, a možda pre niste ni sreli patološkog lažova poput narcisa. Vaši instinkti su da pomažete, lečite i negujete.

Imate narcisoidnog roditelja ili toksičnog člana porodice

Kada imate narcisoidnog roditelja ili toksičnog člana porodice, prekidanje ciklusa može biti izazovan zadatak. Ponekad se čak može dogoditi da podsvesno privlačite partnere sličnih osobina.Emocionalni um često traži bliskost i možda ćemo biti primorani da ponavljamo obrasce iz naših prvih ljubavnih iskustava sa roditeljima.

Bez obzira da li su ta iskustva bila pozitivna ili negativna, odnos sa roditeljem često simbolizuje našu prvu ljubavnu vezu. Čak i ako nemate narcisoidnog roditelja, možda ste imali iskustvo sa toksičnim članom porodice ili bivšim partnerom koje je uticalo na vas. Važno je prepoznati takve obrasce.

Teško postavljate zdrave granice

Ako ste odrasli u nezdravom porodičnom okruženju, možda ste naučili da će zalaganje za sebe dovesti do kazne ili zlostavljanja. Tako da je verovatno da su vas od malih nogu učili da će svaka granica koju pokušate da postavite biti uništena, tako da nije imalo smisla učiti kako se to radi.

Neuspehom da postavite ili održite granice, dajete narcisima slobodu da rade i govore šta god žele bez ikakve neprijatnosti ili negativnih posledica. Ne postoji narcis koji ne bi želeo da bude sa otiračem koji mu dozvoljava da bude okrutan koliko želi.

On želi da promenite svoj imidž u onaj koji vam ne pristaje jer mu se to sviđa. Uradićete to jer ga to čini srećnim i želite da vas i dalje voli. Možda se osećate povređeno ili ogorčeno zbog toga, ali se previše plašite koliko će loše reagovati ako zaista kažete kako se osećate.

Možda ga vidite kao trofej koji ne želite da izgubite, ili ste u neizvesnoj situaciji i zavisite od njegove podrške i stoga ne postavljajte nikakve granice da biste se zaštitili.

Tuđa sreća vam je važnija od sopstvene

Da li često ostavljate po strani svoje potrebe i želje u korist drugih? Štaviše, da li se plašite suočavanja sa potencijalnom negativnošću ako druge ne stavite na prvo mesto?

Mnoga deca narcisoidnih roditelja na kraju razviju jake sklonosti prema ljudima. Rano su naučili da budu veoma oprezni na promene raspoloženja svojih roditelja kako bi predvideli potencijalne svađe ili okrutnost i zaobišli ih maženjem.

Na primer, ako su videli pomenutog roditelja uznemirenog, možda su ispekli kolačiće da bi ih razveselili ili ih uključili u razgovor sa divljenjem o tome kada su to učinili. Pokušavaju da kontrolišu tuđe emocije kako bi očuvali mir.

Ako ste ovo vi, možda se ponašate slično u svom društvenom krugu ili na radnom mestu. Da li se vi uvek trudite da budete veseli i da se svi oko vas dobro zabavljaju? Da li kupujete poklone ili pravite stvari za ljude da biste održali vaše prijateljstvo? Verovatno slušate njihove probleme i nudite podršku više nego oni vama.

Imate određene kvalitete koje ih privlače

Narcisi imaju intenzivnu potrebu da ih drugi obožavaju. Privlače ih dve različite vrste ljudi: žrtve koje mogu da eksploatišu i oni koji ih čine boljim. Na primer, možda ste zaista ljubazna, velikodušna osoba i iskreno kažete drugima šta cenite kod njih u nadi da ćete im ulepšati dane.

Dok će većina toplo primiti ove komplimente, narcisi će ih bukvalno progutati. Divljenje i naklonost su im važni koliko i vazduh koji udišu, a dokazali ste se kao izvor energije za njih.

Ako ste privukli njihovu pažnju, onda pokazujete kvalitete koji su im izuzetno privlačni. Možda ste talentovani i stekli ste visok društveni status. Ljudi koji su u javnosti ili su poznati po određenim dostignućima smatraju se posebno vrednim za narcisoidne predatore.

Možda ih malo ili nimalo zanima ko ste vi kao osoba. U stvari, oni vas neće pitati o vašim hobijima ili interesovanjima i biće iznervirani bilo kakvim interesima koje imate, a koji se ne poklapaju sa njihovom idejom o tome šta žele da budete.

Oni žele da budu viđeni sa vama (naravno, u odeći koju odaberu za vas – moraju da održavaju imidž) i žele da uživaju u vašem statusu i da im drugi zavide zbog toga.

Popuštate pod pritiskom

Mnogi ljudi se teško nose sa pritiskom drugih, bilo da je to pritisak na poslu ili emocionalna manipulacija. Recimo da ste primetili neke rane znake upozorenja i odlučili da prekinete vezu pre nego što je zaista počela. Ova vrsta akcije je neverovatno privlačna za narcise, jer žude za uzbuđenjem potere i potvrdom da su dobili ono što žele.

Povlačeći se, potencijalno ih lišavate plena, a oni će učiniti sve što je u njihovoj moći da povrate kontrolu nad situacijom. Boli njihov ego kada i ako se čini da ih neko odbacuje, a oni moraju da potvrde svoje verovanje u sopstvenu neverovatnost tako što će vas ponovo „pobediti“. Što se više udaljite, oni će vas intenzivnije proganjati.

Ovo se završava samo ako ostanete na svom mestu i odbijete da vas povuku sa sobom, bez obzira koliko vam laskaju ili nameću osećaj krivice. Isprobaće svaki trik, samo da vas povrate.

Oni se mogu pretvarati da su ranjivi i ispričati vam priču o nečemu užasnom što su doživeli kako bi pokušali da izazovu saosećanje. Alternativno, mogu vam dati poklone – posebno one koji su vam potrebne. Ako nemate dovoljno sredstava, oni mogu ponuditi da plate račun, ili će se jednostavno pojaviti sa nečim za šta znaju da već neko vreme tražite. Bilo šta da ponovo dobiju na prednosti.

Ako se savijate pod ovakvom vrstom pritiska i dozvolite da budete izmanipulisani da verujete da im niste dali fer šansu, onda oni „pobeđuju“.

Imate nisko samopoštovanje

Svako se ponekad bori sa problemima samopoštovanja, ali nažalost, narcisi imaju tendenciju da iskoriste svoju „samouverenu“ ličnost u svoju korist. Ljudi koji se bore sa problemima samopoštovanja obično privlače narcise.

Narcisi mogu izgledati kao da vam dolaze u pomoć, spremni da vas uzdignu, i često započinju vezu sa ljubavnim „bombardovanjem“. Učiniće da se osećate kao najvažnija osoba na svetu, piše sajt Atma.

U stvarnosti, međutim, narcisi samo koriste vašu nesigurnost da naduvaju svoj ego i da vas drže pod svojom kontrolom. Kada narcis neizbežno ublaži ispade obično nakon što je postigao udobnost i stabilnost u vezi, pitate se šta se dogodilo. Osoba je odjednom hladna, udaljena i čak zla.

Možete se osećati neželjeno ili nevoljeno i na taj način dozvoliti narcisoidnu da se ponaša loše prema vama samo da biste osetili intenzivno ushićenje kada on neizbežno ponovo uliva ljubav i brigu u vašem pravcu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.