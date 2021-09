Zbog ovih svakodnevnih navika ćete brže ostariti, kaže nauka

Nedavna studija s Harvarda pokazuje da je veći unos voća i povrća povezan s manjom smrtnošću. Ali postoji li savet šta učiniti kako bismo izgledali mlađe?

„Ne možete uticati na genetiku, ali možete preduzeti kontrolu nad drugim faktorima koji će vam pomoći da zadržite mladolik izgled“, kaže dr. Judžin D. Eliot za Eat This, Not That.

Naučnici su izdvojili šest glavnih navika koje negativno utiču na naše zdravlje i zbog kojih brže starimo.

Preterano se izlažemo suncu

Preplanuli ten je privlačan, ali prekomerno izlaganje suncu može imati katastrofalne efekte koji mogu dovesti do pojave bora.

„Kratkoročno možete zaraditi opekotine, ali dugotrajni efekti su ozbiljniji. Sunčanje uzrokuje prerano starenje kože. Fotostarenje je pojam koji se odnosi na preuranjeno starenje kože uzrokovano nekontrolisanim izlaganjem suncu, odnosno UV zračenju“, piše Jejl Medicine.

Znakovi fotostarenja su boranje kože, promene u pigmentaciji poput staračkih pega i pegica, gubitak tonusa kože (smanjena elastičnost), gruba i neujednačena tekstura kože, puknuti kapilari (obično oko nosa i na grudima) kao i crvenilo i mrlje.

Dr. Eliot savetuje korišćenje krema za zaštitu od sunca, koje su mehaničke i sadrže cink i/ili titanijum oksid i vrlo efikasno blokiraju štetne UVA zrake.

Pijemo gazirane sokove

Gazirani sokovi puni su šećera, a istraživači sa Univerziteta San Francisko došli su do zaključka da je njihovo ispijanje povezano sa starenjem ćelija.

„Redovna konzumacija gaziranih pića zaslađenih šećerom mogla bi da utiče na razvoj metaboličkih bolesti ubrzanim starenjem ćelija. Izuzetno visoka doza šećera koju možemo uneti u svoje telo u roku od nekoliko sekundi pijući zaslađena pića je otrovna za metabolizam“, navode u zaključku objavljenom u Science Dailyju.

Isto važi i za slatku hranu.

Premalo vežbamo

Niska fleksibilnost u 20-im i 30-im godinama kasnije bi mogla da uzrokuje neke probleme, a glavni su bolovi u zglobovima ili mišićima i pogrbljeno držanje. Postoje određene vrste vežbi koje vam mogu pomoći da opustite mišiće i zglobove, poput joge ili pilatesa. Ali, svoju fleksibilnost možete povećati čak i ako se bavite samo kardio ili dizanjem utega. Važno je započeti i završiti svaki trening zagrevanjem, odnosno istezanjem.

Ne spavamo dovoljno dobro

Poremećaj disanja u snu (apneja) i poremećaji sna povezani su sa starenjem. Dr. Andrea Pol kaže da dobar san može učiniti čuda za izgled i omekšati fine linije na licu pa preporučuje osam sati sna u noći.

Pod stresom smo

Hronični stres skraćuje telomere, krajeve hromosoma – strukture unutar svake ćelije koja sadrži gene. Ljudi s kraćim telomerima izloženi su većem riziku od nekoliko bolesti, uključujući bolesti srca i nekih oblika raka.

Pušimo

Velika studija pre osam godina pokazala je da pušenje cigareta uzrokuje stariji izgled. Na licima osoba koje puše uočeno je da su im se gornji kapci spustili, a donji popustili, a imali su i više bora oko usana, stoji u časopisu Plastic and Reconstructive Surgery.

