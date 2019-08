Zbog smrti novorođenčeta osuđena na 30 godina zatvora – konačno oslobođena

View this post on Instagram

Hier, au Salvador, la jeune Evelyn Hernandez a appris qu’elle était acquittée du meurtre de son bébé mort-né dont elle était accusée depuis 2016. Après avoir passé deux ans et demi en prison, la nouvelle de sa libération a été accueillie avec soulagement dans un des pays les plus répressifs au monde en matière d’avortement. 16 femmes sont actuellement derrière les barreaux pour avoir pratiqué une IVG et les militantes féministes se battent sans relâche pour que l’avortement soit un jour dépénalisé dans ce pays d’Amérique centrale. #EvelynHernandez #Salvador #Womensrights #Women #niunamenos #cheekmagazine #linkinbio