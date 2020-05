Zbog ubistva devojčice 20 godina proveo u zatvoru, a onda je otkrivena istina (foto)

U jesen 1988. godine, jedna 13-godišnjakinja je silovana i ubijena u svom krevetu. Ovaj zločin šokirao bi javnost bilo gde drugo, ali ne i u tadašnjem ruralnom području u blizini Seula, glavnog grada Južne Koreje, gde su se često dešavala ovakva ubistva.

After decades of futile searching, investigators have made belated progress in the “Hwaseong murders” — a series of rapes and murders that shocked South Korea in the 1980s. #AsiaNewsNetwork https://t.co/QyXDnO6vYb

— Inquirer (@inquirerdotnet) September 19, 2019