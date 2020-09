Zemlju „zatresao“ kosmički signal (foto)

Zamislite energiju osam sunca otpuštenu u isti čas. Takav je gravitacijski „šok-talas“ koji se proširio od najvećeg zasad primećenog spajanja dveju crnih rupa.

Signal od tog svemirskog događaja putovao je sedam milijardi godina da stigne do Zemlje, ali i dalje je bio dovoljno jak da u maju prošle godine aktivira laserske detektore u SAD i u Italiji.

Naučnici kažu da je sudar dveju crnih rupa proizveo jedno jedinstveno telo mase 142 puta veće od našeg Sunca, navodi BBC.

Nauka već dugo zna za postojanje i manjih i većih crnih rupa. Ali ova opservacija predstavlja novu klasu tzv. crnih rupa srednje veličine koje imaju masu od 100 do 1.000 naših Sunca.

Analiza poslednje od njih stiže kao rezultat međunarodne LIGO-VIRGO saradnje koja upravlja trima sistemima za otkrivanje gravitacionih talasa u Americi i Evropi.

Laserski interferometrijski instrumenti osluškuju vibracije u prostor-vremenu koje stvaraju zaista kataklizmičke kozmičke događaje – a od 21. maja 2019. sve je njih pokrenuo oštar signal u trajanju od svega jedne desetine sekunde.

Kompjuterski algoritam izračunao je da su izvor poslednji momenti dvaju spiralnih crnih rupa – jedne mase 66 puta veće od našeg Sunca, a druge 85 puta veće.

Udaljenost od ovog spajanja procenjena je na 150 milijardi kilometara.

Kolizija dva svemirska objekta velikih kao 85 naših Sunca navela je mnoge naučnike da razmišljaju, jer se njihovo razumevanje o tome kako nastaju crne rupe od umirućih zvezda ne može osloniti na događaj ovih razmera.

