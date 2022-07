Žena dobila kaznu za parkiranje od 6 miliona evra: „Platiću gotovinom“

Žena iz Grčke dobila je najverovatnije najskuplju kaznu za parkiranje u istoriji.

O neobičnom događaju na ostrvu Rodos izvestile su pre nekoliko dana grčke lokalne novine Rodiaki. Žena je kaznu dobila u junu, a kada je videla, skoro je pala u nesvest. Na njoj je, naime, pisalo kako je dužna da plati više od šest miliona evra za prekršaj vezan za nepropisno parkiranje vozila.

Tačan iznos na uplatnici bio je 6.648.444 evra. Prema informacijama iz novina, žena je prvo pomislila kako se radi o kazni od 6.648 evra, što je takođe bio ogroman šok jer prosečne plače u Grčkoj nisu velike. Kad je bolje pogledala, shvatila je da ono u nastavku nisu centi već evri i zaključila da se može raditi samo o neverovatnoj grešci.

Dan nakon što je dobila kaznu posetila je lokalnu upravu u gradu Rodosu, koja je i izdala kaznu. Pokazala je kaznu službeniku na blagajni i rekla da joj kreditna kartica ne pokriva toliki iznos te da bi radije platila u gotovini. To je bila šala, s obzirom na to da je na kazni pisalo da se gotovinom mogu plaćati samo iznosi do maksimalno 100 evra.

Blagajnik nije mogao da veruje šta vidi, te je odmah umirio ženu i rekao da je to sigurno nekakva velika greška. Nakon dodatnih provera, žena na kraju nije morala platiti nijedan evro. Nije jasno kako je ova drakonska kazna uopšte napisana, pretpostavlja se da se radi o nemaru, preneo je Jutarnji list.

