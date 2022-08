Žena koja je smršala 60 kg otkrila koje tri stvari smatra najvažnijima za uspeh

Lora Oladunjoye uspela je da u 36. godini promeni svoj odnos s hranom i samom sobom i smrša 60 kilograma. S prekomernom telesnom težinom borila se ceo život. Nakon što je rodila dvoje dece, dosegla je vrhunac. Imala je 136 kilograma, nije imala samopouzdanja, borila se s postporođajnom depresijom. Istovremeno je htela da bude primer svojoj deci.

„Ako ne znam da volim sebe, kako ću to pokazati ćerki? S vremenom sam shvatila da je i mom sinu potrebna ista stvar“, napisala je za Women’s Health.

22. jula 2017. počela je da kontroliše veličinu porcija koje jede i razvija zdrav odnos s hranom. Zapisivala je šta i kada jede i kako se nakon pojedinog obroka oseća.

„Tako sam naučila na što sam osetljiva, na šta alergična. Te namirnice sam izbacila iz ishrane i postala druga osoba“, dodaje Lora.

U godini dana skinula je ukupno 60 kilograma. Za doručak pojede bezglutensku ovsenu kašu s bananom i čija semenkama, kašiku veganskih proteina i šoljicu kuvanog karfiola. Ruča dve šoljice kuvanog povrća i biljno meso. Užina su joj avokado i šargarepa, a večera kao i ručak uz dodatak ugljenih hidrata. Ne kloni se ni deserta. Najviše voli puding od veganske čokolade.

Na početku svog puta teško se kretala.

„Nisam dopustila da me to sputa. Vežbala sam pojedine pokrete sve dok nisam mogla da ih odradim do kraja. Sada treniram šest do sedam puta nedeljno“, ističe.

Lora kaže da ključnima za uspeh smatra tri stvari.

„Počela sam da brinem o sebi i stavljam sebe na prvo mesto. Promenila sam svoj pogled na fizičku aktivnost. Nisam je više smatrala kažnjavanjem. I na kraju, hranu koristim kao gorivo za svoje telo, ništa više“, zaključila je.

