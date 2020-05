Žena moli za pomoć: „Svekrva i svekar će praktično živeti s nama“

Jedna žena, čiji će se svekar i svekrva uskoro useliti u kuću pored njene, otkrila je da je već užasnuta zbog te ideje. Na forumu za mame Mumsnet napisala je da suprugovi roditelji uređuju kuću odmah pored njihove i da jednom do dva puta nedeljno dolaze da provere kako napreduju radovi.

„Da li sam nerazumna jer me to čini nervoznom? Osećam kao da mi narušavaju mir jer očekuju da dođemo da ih pozdravimo, pozovemo ih na šoljicu čaja, žele da koriste naš WC i tako dalje. Znam da to nije ozbiljan problem, ali nekad sam lenja, nenašminkana, ležerno obučena i ne želim nenajavljene goste. Užasava me to što se tu doseljavaju, što ću morati da sa njima vodim neobavezne razgovore pored baštenske ograde. Volim svoj prostor i imam osećaj da ga zauzimaju. Dođe mi da se razvedem do supruga s kojim imam odličan odnos“, požalila se i pitala druge šta misle da treba da uradi.

Korisnice foruma su joj rekle da problema neće biti ako odmah postavi jasne granice.

„Volim suprugove roditelje, ali mrzela bih da žive vrata do mojih. Mislim da se i moj partner slaže. Tvoj misli da je to dobra ideja? Zbog svih morate odmah da postavite granice. Jednom do dva puta nedeljno se to može podneti, ali kad usele, treba da utvrdite koja su očekivanja s obe strane“, napisala je jedna osoba.

„Moja svekrva živi pored nas 11 godina i imamo dobar odnos“, istakla je druga.

„Zvuči kao da nemate dobar odnos, ali sada je prekasno. Budi pristojna, ali dosledna, sedni i razgovaraj kako će to funkcionisati“, dodaje treća.

Ima i nekih koji su joj rekli da njena situacija neće dobro završiti jer ona u samom početku gaji negativne emocije.

„Ja bih stavila oglas, prodala kuću i odselila se“, zaključuje četvrta.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.