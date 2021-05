Žena na neverovatan način otkrila prevaru bivšeg muža (video)

U najnovijem TikTok trendu ljudi otkrivaju najluđe načine na koje su saznali da su ih bivši partneri prevarili, a priča jedne žene privukla je posebnu pažnju.

Korisnica po imenu Ami Adison rekla je da je saznala da joj suprug vodi dvostruki život nedelju dana pre njihove desete godišnjice braka. U videu koji je prikupio više od 800 hiljada pregleda, ova mama četvoro dece objašnjava kako je jednog dana čitala lokalne novine kad je slučajno naletela na ime svog supruga navedenog kao novopečenog oca u objavama rođenja.

Rekla je da joj je bilo neobično da vidi ime svog supruga uz ime druge žene i deteta pa je postala sumnjičava. Kopajući dublje, tražila je njegovo ime i ime druge žene na veb stranici lokalne bolnice koja je objavila fotografije novorođenih beba i njene sumnje su se potvrdile.

„Da, pre nekoliko dana dobili su dečaka“, rekla je.

Ali to nije bilo sve. „I ne samo to. Godinu i po dana ranije dobili su ćerku“, rekla je na kraju svoje šokantne priče. „Da, tako sam saznala da me vara.“

Adison je od tada objavila nekoliko videa u kojima je odgovarala na pitanja nekih od svojih pratilaca. Otkrila je da je kasno shvatila neke signale zbog kojih je, kaže, ranije trebalo da postane sumnjičava.

