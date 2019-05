Žena nestala u gustim šumama: Pronašli je živu posle 16 dana (foto, video)

Instruktorka joge Amanda Eler pronađena je u subotu, nakon što je 16 dana ranije nestala u šumama Mauija na Havajima.

16 days. Missing in a dense forest of Maui. Still unbelievable. Amanda Eller round alive in a ravine by a waterfall; spotted by a chopper paid for by donations. Incredible how things happen. What a second chance. Can’t even imagine her thoughts in these past two weeks. pic.twitter.com/pwQwxVRxe9 — Marina Marraco (@MarinaMarraco) May 25, 2019

Amanda Eler nestala je 9. maja, a nestanak je prijavio njen momak Ben Konkol kada se ona nije pojavila na večeri nakon što je tog jutra otišla da pešači.

Hiljade volontera, policajaca, vatrogasaca i pasa tragača učestvovalo je u češljanju guste šume oko staze pored koje je pronađen njen automobil. U potragu su bili uključeni i ronioci, lovci, dronovi i helikopteri.

– Već smo počeli da gubimo nadu. Kada mi je zazvonio telefon s neverovatnim vestima, mislio sam da se šale, jednostavno, nisam mogao da verujem. Teren na kojem se Amanda izgubila je veoma težak – rekao je Džon Eler Amandin otac.

DRAMATIC RESCUE: Two weeks after disappearing during a hike in Maui, Amanda Eller flagged down a helicopter and was airlifted to safety. https://t.co/gjekTwVyYk pic.twitter.com/354lI4er82 — CBS News (@CBSNews) May 25, 2019

Kako je ispričala prijateljima, Amanda se pokušavala da se vrati do svog automobila kada je shvatila da se izgubila. To je pokušavala dva dana.

– Nakon toga je odustala od potrage za automobilom i počela je da traži vodu. Trećeg dana se okliznula i pala s visine od 6 metara. Tada je slomila nogu i pokidala meniskus u kolenu. S tim povredama fokusirala se samo na potragu za vodom i hranom. Četvrtog dana iznenadna bujica vode odnela joj je cipele pa je ostala bosa. Rekla nam je da joj je najgora bila hladnoća. Spavala je u jazbini gde se pokrila raznim rastinjem kako bi se ugrejala. Molila se samo da kiša prestane jer je na sebi imala samo tanku majicu i helanke. Vodu je pila iz potoka koji je pratila kroz šumu i nadala se da ću je odvesti do okeana. Jela je divlje jagode i guave. Jedan dan pronašla je i dva moljca pa ih je pojela. Svako jutro se budila i govorila sama sebi da će to biti dan kada će se vratiti kući, a svake večeri je bila ljuta jer nije uspela – rekla je njena drugarica.

Yoga instructor Amanda Eller, who went missing for 17 days while hiking in a Maui forest reserve, says she chose life over death. More here: https://t.co/aCVTgrcmQb pic.twitter.com/zJTBvlwAUy — Reuters Top News (@Reuters) May 27, 2019

Sudbonosnog dana, kada je već bila potpuno na ivici snage, Amandu je pronašao helikopter na oko 11 kilometara vazdušne linije od staze na kojoj se izgubila. Međutim, zbog teškog i neravnog terena, ona je prešla oko 50 kilometara.

– Gledali smo na sve strane iz helikoptera i odjednom je spazili kako maše i viče. Bilo je kao u filmu – ispričala je ekipa iz helikoptera koji ju je pronašao.

Amanda je kasnije ispričala da je i pre čula helikoptere kako je traže, ali da nije uspela da im skrene pažnju.

Ekipa iz helikoptera je spustila korpu i prevezla je u bolnicu u koju je primljena s dosta povreda i modrica, ali mentalno u odličnom stanju.