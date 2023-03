Žena preko interneta naručila novu jaknu pa pronašla nešto potpuno neverovatno u džepu

Koliko puta vam se dogodilo da ste naručili neki komad onlajn, ali ono što je stiglo nije izgledalo poput predmeta na slici? Da li vam se možda dogodilo da ste uz naručenu robu dobili još nešto u paketu? To se upravo dogodilo 25-godišnjoj Kali Dojl iz Škotske.

Devojka je preko internet prodavnice brenda Pretty Little Things naručila bomber jaknu u stilu motornih trka. Jaknu je naručila za 60 evra. Komad je sasvim odgovarao onom što je videla na veb stranici, osim jednog detalja.

Literal just received an order from @OfficialPLT and someone’s car key is actually in the pocket 🤣. 1. Someone’s clearly had this on? And 2. They haven’t even opened the return to check for anything, jacket could’ve been damaged or anything 🤮🤮 pic.twitter.com/4nojtJ3abr

— calli🧸 (@Calliedoylex) March 9, 2023