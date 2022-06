Žena se vratila kući sa posla i doživela šok veka kad je videla šta je SVEKRVA uradila

Nakon što su ona i muž uselili u svoj novi dom, zamolili su njegovu mamu da im pomogne sa uređenjem i pospremanjem, ali kad se jedan dan vratila kući s posla, žena je videla da je svekrva na zid okačila fotografiju sina i njegove bivše supruge. Sve je opisala na Redditu gde je druge korisnike pitala da li su po njima postupci njene svekrve neprimereni.

„Suprug i ja smo upravo kupili našu prvu zajedničku kuću i uzbuđeni smo što ćemo je zajedno urediti, no on zbog posla mnogo putuje, a već je stigao novi nameštaj“, napisala je žena kojoj je, kaže, svekrva ponudila pomoć, a ona je pristala, no kad se jedan dan vratila kući s posla šokirala se kad je videla da je jedan od zidova pun uokvirenih slika koje je svekrva obesila.

„To ni nije glavni problem jer su te slike iz njegovog detinjstva, sa mature, rođendana i slično, no tad sam ugledala najveću uokvirenu sliku od svih, na kojoj su moj suprug i njegova bivša na dan njihovog venčanja…“, ispričala je.

Svekrva inače, dodala je, obožava tu muževljevu bivšu i stalno je spominje, te je uključuje u porodična događanja i praznike.

„Odmah sam je napala pitajući je zašto je, dovraga, stavila tu sliku na zid i kako misli da je to primereno i rekla joj da je skloni, a ona je odgovorila da je to deo njegovog života koji ne mogu obrisati, pa je nastavila kako se namučila da uredi taj zid“, napisala je.

Na kraju je, kaže, svađa među njima kulminirala tako da ju je izbacila iz kuće, no onda je počela da joj šalje poruke u kojima kaže da je ljubomorna, ogorčena i slično. Odmah je, kaže, nazvala i sina i poslala mu poruku u kojoj joj ona kaže da „više ne dolazi kod njih“, a on je onda ženi rekao da „njegova mama zna najbolje i da je bila u pravu što se naljutila ali joj nije trebalo da joj se zabrani dolazak“.

„Pokušao je da me nagovori da je nazovem i poništim tu zabranu, ali sam to odbila. Zatim je rekao da sam nepravedna što sam donela takvu odluku ne dogovorivši se sa sa njim i to u njegovoj kući, a ne u mojoj, ispričala je, no većina se korisnika na Redditu složila s njom da je postupak bio potpuno neprikladan.

