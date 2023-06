Žene imaju 3 velika, životna straha i nimalo nisu bezazleni

Obično se kaže da strah ne zna za pol, pa ga jednako mogu osećati i žene i muškarci. Međutim, možda su neki strahovi ipak malo jači kod žena.

Ovo su tri stvari kojih se žene najviše plaše.

1. Usamljenosti

Posebno je popularan kod žena srednjih godina. Na kraju krajeva, od detinjstva nas uče da žena ne sme da ostane sama pod stare dane. Očigledno je posleratno vreme ostavilo svoj trag. Uostalom, tada je vladao pravi nedostatak muškaraca, i nije bilo lako preživeti, oporaviti privredu i td.

Stoga su naše bake i dobile te strahove koji su se prirodno preneli na nas. Od tada mnoge devojke, tako očigledno, imaju želju da se što pre udaju, kao i da budu sa bilo kim, samo da ne budu same. Čak je teško i zamisliti koliko žena iz sličnog razloga trpi u nesrećnim brakovima, samo da nisu same.

2. Starosti

Na mnogo načina, ovaj strah je usko povezan sa prethodnim strahom – strahom od samoće, od gubitka interesovanja u očima muškarca. Ali, nažalost, bolna trka sa odlazećom mladošću, daje samo suprotan efekat.

3. Strah od izbora

Ovaj strah je takođe jedan od vodećih. Mnoge žene su u stalnom stanju žrtvovanja ili često idu u to. A izbor se odnosi na preuzimanje odgovornosti za sebe i svoj život, čega se, zapravo, mnogi ljudi plaše. Stoga one godinama, a neki decenijama, žive ovako u limbu, ne preduzimajući nikakve konkretne korake da promene svoj život. One samo čekaju neko čudo ili odluku koju za njih donesu drugi ljudi. Zamislite samo koliko ih ovi strahovi sputavaju i ograničavaju. U stvari, jednostavno im ne dozvoljavaju da grade svoj život kako im se sviđa i žive ga polovično.

