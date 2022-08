Žene, jasno je: Način na koji vas grli, otkriva da li vas voli

Otkrijte kakve emocije vaš muškarac gaji prema vama na osnovu načina na koji vas grli.

Zapetljani haos

Muškarac koji preferira ovaj stil maženja zapravo ne zna tačno šta želi, ali zna da želi tebe. Iz tog razloga, njegov stil maženja deluje kao čisti haos. Želeće da ste blizu njega, ali ne previše blizu. S vremena na vreme će isprobavati različite položaje za maženje dok ne pronađe onaj koji najbolje odgovara za vas oboje. Ako je prirodno neodlučan kao što jeste kada je u pitanju maženje, velike su šanse da će proći neko vreme pre nego što vam otkrije svoja prava osećanja.

Lice u lice

Ovaj čovek nije samo zaljubljen u vas, već se oseća i kao najsrećniji čovek na svetu jer može da podeli ovaj trenutak sa vama. Ako voli da vidi vaš izraz lica dok vas nežno miluje, to znači da želi da uživa u vašem osmehu, jer za njega nema lepšeg prizora od toga. Najvažnije je da kada se muškarac i žena sučeljavaju, to ukazuje na iskreno poverenje između njih.

Tvoja glava na njegovim grudima

Ovim potezom on vas metaforički i bukvalno drži blizu svog srca. On želi da se osećate bezbedno sa njim i ima podsvesnu želju da vas zaštiti od svega lošeg na ovom svetu. Ovakav muškarac će biti neko ko nikada neće dozvoliti ženi da nosi pretešku torbu i koji će uvek sam voditi računa o svim popravkama oko kuće. Osećaćete njegov zaštitnički instinkt na svakom koraku, što je zaista ohrabrujuće.

On se oslanja na tebe

U većini slučajeva, on će nasloniti glavu na vaša grudi, rame ili je spustiti na vaše krilo tako da možete nežno da ga mazite po kosi. Ako mu je to omiljeni položaj za maženje, to je znak da vam govori da ste mu potrebni. On je muškarac koji pored sebe želi snažnu i nezavisnu ženu, na koju može da se osloni i u koju može imati bezuslovno poverenje.

