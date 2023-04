Žene koje ovo rade su srećnije i žive duže

Emocije često gušimo i prećutimo mnogo toga baš u trenucima kada bismo najradije ekplodirali. Za jezik se grizemo kako bi sačuvali harmonične odnose, ili sačuvali mir u kući. Zapravo, ono što bi nam efikasnije očuvalo odnose jeste da se otvorimo i kažemo šta mislimo. To će nam pomoći i da sačuvamo zdravlje, jer ga gutanje i neutralisanje razbuktalih emocija i te kako narušava. Žene su te koje se češće odlučuju za ćutanje i gašenje vatre u sebi u odnosu na muškarce, ali danas ni žene galamdžije nisu tako redak slučaj kao nekada. I evo zašto su u pravu.

Ućutkivanje sebe

Ovo obično rade ljudi koji se plaše da izraze svoje emocije i mišljenje. Oni se u stvari plaše da će to što kažu povrediti bliske ljude i pokvariti odnose sa porodicom, prijateljima, kolegama… Biraju tišinu jer ne žele raspravu, ali ne shvataju koliko to za njih nije dobro i to iz dva razloga – žene galamdžije kažu ono što misle, pa otvaraju mogućnost da dobiju ono što žele, a istovremeno izbacuju stres i emocije koje se nakupljaju u njima.

Više vike, manje stresa

Vikanje je jedan od najboljih načina da se „Izbace“ negativne emocije, stres i frustracije. Poznato je da je hronični stres uzrok mnogih, pa i najtežih obolenja, pa su, logično, žene koje ga kroz galamu izbacuju iz sebe mnogo zdravije.

Fizičke posledice sakrivanja emocija

“Fasada” radosti i mirnoće ne znači da je i u duši tako. Najčešće je koriste ljudi koji se plaše odbijanja, a javlja se i kod muškaraca i kod žena. Ipak, u trenutku kada se svim silama trudite da pokažete kako je sve u redu, a u sebi praktično umirete, pritisak i nivo šećera rastu. Ako je ovo hronična pojava, rizik od kardiovaskularnih obolenja se značajno povećava.

Izrazite emocije na zdrav način

Iako je podizanje glasa sjajan način da se oslobodite negativnih emocija, ne bi trebalo govoriti baš sve što vam padne na pamet ili vrištati po ceo dan, jer ćete tako stvarno oterati bliske ljude od sebe. Koliko je važno da izbacite negativnost i stres, toliko je važno i poštovanje – kako sebe, tako i drugih.

