Žene otkrile najgore uvrede koje su im izgovorile svekrve iz pakla

Odnos snajke i svekrve obično ide u dva pravca, ili se vole kao majka i ćerka, ili se jednostavno ne podnose, od kojih je češći onaj drugi.

Nažalost, sve više je onih žena gotovo svakodnevno malo slušaju kritike i imaju neprijatne situacije sa majkama svojih izabranika, piše Yumama.

Izjava je raznih, za neke ne možete ni da poverujete da ih je ljudsko biće izgovorilo, a mi vam donosimo najluđe izjave svekrva na koje su se anonimne snajke požalile na internetu:

Slučaj balerina

Svekrva: Baš su mi ljupke te balerine (gledajući balet na televiziji). Snaja: Da, jako su lepe. Svekrva: Da li si ti igrala balet kao mala? Snaja: Ne, nažalost nisam. Svekrva: Da, tako sam i mislila. Snaja zaćuti i razmišlja šta bi to trebalo da znači. Svekrva: One zaista paze i brinu o svom telu.

Pitanje inteligencije

Svekrva: Da li voliš fudbal? (ona s mužem redovno gleda utakmice) Snaja: Ne baš, postoje drugi sportovi koje volim. Svekrva: Fudbal vole inteligentni ljudi.

Trudnoća, trudnoća, trudnoća…

Svekrva: Izgledaš trudno. Jesi li trudna? Mogla bi da budeš trudna! Kad više planirate tu decu? Ja želim unučad, pomoći ću vam, useliću se kod vas i brinuću o njima dok ste na poslu. Snaha: Imam endometriozu, male su šanse da ostanem trudna. Razmišljamo i o usvajanju. Svekrva: Da si prava, rastala bi se od mog sina i dala mu šansu da ima svoju decu.

Loš uticaj

Pričali smo nešto i ja sam rekla reč „lezbejka“ pred svojom svekrvom i mojom dvogodišnjom devojčicom. Poludela je i počela da se dere: „To dete će zbog tvog lošeg uticaja i spominjanja tvoje reči da postane gej!“

Fejsbuk prijateljice

Objavila je video o vežbanju na mom Fejsbuk zidu. Ispod njega je napisala da sada više nema izgovora da ne skinem salo koje mi je ostalo od porođaja.

Nikako ne može da prihvati

Moja svekrva je napisala svom sinu pismo o tome da dobro razmisli da li pravi grešku nedelju dana pre venčanja. Do tada smo bili zajedno šest godina. Na venčanju je plakala kao da je sahrana i s njega je otišla bez da je ikome išta rekla, pa se vozila kući sedam sati. Godinu dana nismo razgovarali dok mi se nije izvinila. Danas imamo kakav-takav odnos. Kad je pozovemo na ručak, pošalje mi poruku u stilu – vidimo se u 17h, želim da jedem supu i domaći kolač. Pravim se luda, pa čak i ako već imam pripremljenu supu, to neću da joj poslužim – radije skuvam pasulj.

Podsećanje na bivše

Sedeli smo u kući svekrve i moj muž je spomenuo da se ne seća tačno kad je poslednji put posetio svoje roditelje u avgustu, da je tada prekrasna priroda. Svekrva je brzo uskočila i rekla: „Oh, ja se sećam, onda kad si došao s Mišel ovde. Kako je ona? Baš mi nedostaje… Čujete li se još uvek? Pozdravi je od mene, ona je bila tako lepa“, sve vreme gledajući u mene.

Obično pada na drugačiji tip…

Nakon što smo prvi put ostale same: Sverkva: „Čudno da nisi crvenokosa, on obično pada na crvenokose“. Snaha: „To je baš čudno. I ja isto obično padam na crvenokose“.

Nije on kriv, ti si

Nakon što me je suprug prevario i odlučila sam da se razvedem, svekrva koje me do tada nije volela odjednom je želela da sačuvamo brak, verovatno u strahu kakvu će sad bludnicu da dovede. Objasnila mi je da bi trebalo da mu oprostim, jer sam ga sigurno ja nekako gurnula u to da me prevari.

Ko je video picu za večeru

Navratila je nepozvana kod nas, baš u trenutku kada sam vadila picu iz šporeta, pa sam joj ljubazno rekla da je došla u pravi trenutak za večeru. „Imate picu za večeru? (rekla je uz okretanje očima) Ja pravim picu samo ako sam jako lenja tog dana.

Ne guraj moje unuke!

Pred sam porođaj, dok sam ležala na bolničkom krevetu i čekala, došla mi je u posetu. Moj sin se nekako okrenuo i probadalo me je ispod rebara, pa sam se požalila na bol i rukom prelazila preko tog dela. Počela je histerično da viče: „Ne guraj mog unuka!“ tako da me je celo bolničko osoblje gledalo sa sažaljenjem.

Ne smeš da se zapustiš

Onog dan kada sam došla kući nakon porođaja uhvatila me je za stomak, protresla i rekla: „Ovoga moraš da se rešiš do leta. Niko ne voli zapuštene žene“.

