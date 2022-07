Žene, ovih 5 rečenica ne smete reći muškarci kad ste goli, psiholozi otkrivaju zašto

Psiholozi su napravili spisak rečenica koje nikako ne treba da izgovarate partneru dok ste nagi.

Mnogi ljudi imaju osećaj velike neprijatnosti kada se skinu pred partnerom. To nije ništa neobično, ali kažu da taj osećaj nestaje ukoliko je partner onaj „pravi“.

Ipak, psiholozi upozoravaju na rečenice koje nikada ne treba da izgovarate u tim trenucima, jer će vrlo brzo „ubiti“ zadovoljstvo, a kasnije i odnos.

Oni objašnjavaju da žena apsolutno nikada ne treba da se izvinjava zbog svog izgleda ili „nedostataka“ na telu. Evo o kojim frazama je reč:

Mrzim svoje…

Bez obzira šta modna industrija propagira, sami odlučujemo o tome šta nam se dopada ili ne. Psiholozi kažu da je najvažnije da prihvatite sebe, pa ukoliko odlučite da ste seksi, takav utisak ćete ostaviti i na druge. Samopreziranje znatno smanjuje osećaj uživanja.

Sviđa li ti se moja…

To jednostavno nije trenutak za takva pitanja. Ne tražite potvrdu o izgledu nekog dela vašeg tela, jer je to fraza kojom odajete da niste sigurni u sebe. Nemoguće je da partner to ne primeti, pa vrlo često može nastati neprijatna situacija.

Ugasi svetlo…

Ovo je jedna od najčešćih rečenica izgovorenih u trenucima intimnosti. Razumljivo je da svako želi zamračeniju atmosferu, ali potpuni mrak gotovo nikome ne prija. Nema potrebe da ovo tražite kako vas partner ne bi „osudio“ dok vas vidi na svetlu. Ako se to desi, onda ste sigurni da on nije za vas.

Oprosti zbog mog…

Ova rečenica se odnosi na nastavak koji uključuje neki deo tela. Uživanje i uzbuđenje izostaće ako ćete se partneru izvinjavati zbog svojih „nesavršenosti“. Kada vas strasti ponesu i kada izgovorite ovo, tok vaše intimnosti vrlo brzo može da se promeni.

Ne želiš da vidiš…

Uskraćujete li partneru određene delove svoga tela, uskraćujete i sebi i njemu bolji senzualni doživljaj. Ovome je više skloniji ženski pol, tvrde psiholozi, a muškarce ovo veoma odbija.

(Mondo)

