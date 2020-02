Žene se pretvaraju u svoje majke, muškraci u očeve: Evo u kojim godinama to počinje

Kada smo bili mali, svima su nam roditelji govorili da ćemo ih razumeti kad odrastemo. Većina nas ih i je razumela nešto kasnije, kao što su nam i obećali, a razlog za to je jer smo im postali puno sličniji, prenosi Bright Side.

U nekom trenutku u životu postajemo isti kao naši roditelji

Plastični hirurg Džulijan de Silva sproveo je istraživanje u kojem je razgovarao s 2000 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu o njihovom odnosu s roditeljima. Tom prilikom došao je do zaključka da više od polovine žena priznaje da se ponašaju upravo kao njihove majke.

One su shvatile da to počinje da se događa posle njihove 30. godine, i to negde oko 33. godine. Žene su priznale da u tim godinama ne samo da se prestaju da se bude protiv onoga što njihove majke kažu, već i počinju da pričaju kao one, usvajaju njihove izraze, imaju iste hobije i, čak, gledaju iste serije.

Ova promena mogla bi biti povezana s roditeljstvom. De Silva pretpostavlja da se ova promena kod žena počinje da se javlja u trenutku kada i same istražuju svoj roditeljski stil i počinju da kopiraju ponašanje svojih majki u toj situaciji. Osim toga, mnoge žene se u velikoj meri i oslanjaju na svoje majke kada je o roditeljstvu reč.

Muškarci se, takođe, pretvaraju u svoje očeve

Žene nisu jedine koje prolaze kroz ovu promenu. Muškarci se takođe pretvaraju u svoje očeve negde oko 34. godine, kaže De Silva. Naime, većina muškaraca koji su učestvovali u njegovom istraživanju priznala su da počinju da dele političke poglede sa svojim očevima, slušaju iste radio stanice i počinju da gase svetla u praznim sobama.

„Svi mi počinjemo da se pretvaramo u svoje roditelje u nekom trenutku“, kaže De Silva, a prenosi Index.