Ženi ubacio žumanac u usta dok je spavala, pogledajte kako se proveo (video)

View this post on Instagram

Mы ne planirovali vыkladыvatь takoй kontent sюda, nu raz už tak složilisь zvezdы i nas rastaщili millionnыe pabliki Instagram, vыkladыvaem. ⠀ Tem bolee, vы vse ravno эto uvidite ili uže uvideli🙈🙈🙈. Tam, эto video, uže 2 mln prostorov nabralo🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️ ⠀ I požaluйsta, esli Vы natknulisь na nas ne u nas😹, prišlite ssыlku🙏🙏🙏 #prank #pranki #vaйnы #vaйn #smešnыevideo #smeh #smehdoslez #smešnoevideo #smešno #ržaka #ržač #ržunemogu #ugar #юmor