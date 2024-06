Živeo od socijalne pomoći, a danas je milioner: ‘Otkriću vam kako sam se obogatio’

Sigurno ste čuli mnogo priča o ljudima koji su odrasli u porodici sa lošom materijalnom situacijom, a kojima je ovo bila motivacija da pokrenu posao za koji se nadaju da će im poboljšati materijalnu situaciju. Jedan od onih koji su uspeli je Kiran Vit, koji danas vodi posao sa nekretninama koji vredi milione.

„Bili smo veoma siromašna porodica. Ja sam najstariji od sedmoro braće i sestara. Moja mama nikada nije radila i primali smo socijalnu pomoć. Spavali smo u trokrevetnoj opštinskoj kući u kojoj postoje pravila da tinejdžeri dele spavaću sobu sa malom decom, a deca različitih polova ne mogu da dele sobu“, priseća se Kiran, koji je svoju životnu priču podelio za The Sun.

Posao vredan milion dolara za samo godinu dana

Pa kako je dobio posao koji mu je doneo milione? Kada su Kiran i njegova devojka počeli da traže svoj prvi dom, bio je iznenađen koliko je proces bio težak i dugotrajan. Upravo to mu je dalo ideju za svoj posao. Naime, Kiran je pokrenuo digitalni servis koji danas parovima, ali i samcima, olakšava pronalaženje nekretnina.

On je prošle godine za svoju ideju dobio nagradu za mlade inovatore, a tada je tek počeo da realizuje svoju ideju.

„Kompanija se prvobitno zvala Deuce i pomogla je parovima da organizuju kupovinu kuće. Iako su početni kupci mislili da je Deuce od pomoći, nisu hteli da plate za to“, priznao je on.

Njegova kompanija se sada zove Kotini, a Kiran je započeo svoj sada veliki posao sa državnom pomoći od 6.000 evra.

„To je značilo da sam mogao da dam otkaz ili da radim samo pola radnog vremena kako bih proširio posao. Državno finansiranje je bilo oko 20.000 evra tokom godine. Do februara 2023. izgradio sam posao koristeći taj novac, testirajući nekoliko ideja i sastavljajući biznis plan. Do marta 2023. bio sam spreman da pokrenem posao i prikupim investicije od više ljudi. Sakupili smo 300.000 evra i tim novcem smo proširili posao“, objasnio je on.

Usluge Kiranove kompanije Kotani sada koristi oko 38 agencija za nekretnine. Njena vrednost je procenjena na 1,55 miliona funti, a kako su trenutno u procesu podizanja investicija, veruje se da bi vrednost kompanije uskoro mogla da bude procenjena na pet miliona funti.

Pošto nije mogao da priušti da iznajmi stan na prvoj godini fakulteta, neko vreme je bio beskućnik i spavao je u kućama svojih prijatelja. To je trajalo oko šest meseci i kaže da je od tada video veliki napredak.

„Prešao sam dug put od nekoga ko je nekada bio beskućnik“, zaključio je.

