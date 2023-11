Živi na selu, a njegovi mesečni troškovi šokirali su celu Srbiju: Kirija za kuću je najveći šok

Na srpskom Reditu aktuelna je tema koja će mnogim Beograđanima otvoriti oči – posebno onima koji procenjuju da je život na selu dosta jeftiniji nego u gradu. Naime, jedan neimenovan Srbin koji kaže da živi na selu, podelio je svoje prosečne troškove na mesečnom nivou i pozvao druge korisnike da ih prokomentarišu, uporede, ponude savet.

„Čitajući Redit stičem utisak da svi troše na život manje od mene i nekako prolaze bolje“, zaključio je i otkrio da mesečno, za „normalan život“, troši 2.000-2.500 evra.

„…I smatram da živim ok, ali nikako luksuzno. Pritom živim na selu (žena, dete i ja). Voleo bih da dobijem perspektivu od drugih ljudi, da li u nečemu preterujem, ili je ovo manje-više postala cifra sa kojom prosto možeš da očekuješ neki normalan život i to je to“, napisao je i nanizao stavku po stavku.

„Kirija za celu kuću: 400 evra

Drva za ogrev: 100 evra mesečno tj. 1.200 evra godišnje za 20 metara

Struja, telefon, internet: oko 100 evra

Hrana i potrepštine iz marketa: oko 60.000 dinara

Restorani / kafići: oko 20.000 dinara

Gorivo: oko 15.000 dinara

Troškovi za dete: oko 10.000 dinara

„Ovo su mi manje-više fiksni troškovi od nekih 1500 evra koje imam svaki mesec. Preko toga potrošim svaki mesec od nekoliko stotina do 1000+ evra na razne random troškove koji su se pojavili taj mesec. To najčešće bude gomila sitnijih troškova tipa privatno lečenje, kupovina raznih sitnijih stvari, nešto za kuću, ponekad najam spremačice, itd. ali bude i krupnijih, npr. putovanje, registracija auta, itd. Zavisi od meseca do meseca“, napomenuo je.

Kako bi „kritičari“ imali kompletniju sliku, otkrio je da „vozi auto star 15 godina, nema poroke, ne ide na luksuzna putovanja, ne nosi fensi odeću, bukvalno neko na ulici da ga vidi rekao bi totalni prosjek“.

„Jedino gde ne štedim je hrana i dajem dosta na kiriju jer smo hteli da imamo celu kuću za sebe“, završio je svoj post.

Mnogi su iznenađeni računicom, a posebno cenom kirije za kuću na selu…

„Većina ljudi misli da možeš da biraš gde ćeš na selu da živiš za 100-200 evra, ali ako hoćeš lepu lokaciju i pristojnu kuću, to je nažalost daleko od realnosti. Svakako i sa ovom cenom mi je draže što plaćam ovo nego 60 kvadrata u nekom beogradskom soliteru“, pojasnio je čovek koji je pokrenuo diskusiju.

„Ovo bih nazvao optimizovanim životnim stilom. Ovo stanje je po meni realno za našu srednju klasu“, jedan je od prvih komentara, mada su prilično šareni – od onih koji su u startu njegov životni stil ocenili kao luksuz, do onih koji su pobrojali svoje troškove da mu dokažu da je još i dobro prošao.

Uz to, našli su se tu i neki potencijalno korisni saveti za uštedu.

„Ne vidim nigde nikakvo bahaćenje iskreno. Da li može da se smanji i sreže? Može sigurno, ali pitanje je da li je vredno kvaliteta života.. Ako hoćeš da prištediš najbolja stvar ti je da staviš random troškove na papir i vidiš da li je tu bilo nekih nepotrebnih stvari koje se ponavljaju mesečno. Takođe, ja nekad praktikujem da kada vidim nešto što mi se svidi da kupim, ja ga ne uzmem nego kažem: Doći ću sledeći vikend. Ako me do tad drži, onda uzmem..“

„Evo jednog praktičnog saveta. Uzmi i piši sve troškove od početka do kraja meseca. Onda sedneš lepo sa ženom i vidite gde su pare otišle, a da nisu morale. Kod mene je npr. problem bio u preteranim izdacima za restorane i poručivanje hrane.“

„Ako živiš na selu možda imaš mogućnosti da proizvodiš neku hranu za svoju porodicu i tako uštediš bar 100 evra mesečno. Takođe razmisli o tome gde kupuješ hranu i namirnice, možda ima jeftinijih prodavnica ili pošto živiš na selu vidi da neke namirnice poput jaja, mleka, sira i mesa uzimaš od nekog seljaka. To bi ti bilo jeftinije i zdravije. Troškovi su ti u redu, mada znam za mnoge koji sa manjim primanjima uštede više (doduše oskudevajući u nekim stvarima što opet nije rešenje)“.

