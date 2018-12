Živi od socijalne pomoći sa osmoro dece, a kupuje nove grudi od tri hiljade evra

Samohrana majka osmoro dece koju izdržava od socijalne pomoći sprema se da otputuje u inostranstvo na operaciju povećanja grudi, piše The Sun.

Mari Bučan, koju u rodnoj Britaniji zovu Oktomama i koja tvrdi da sa svoje osmoro dece živi od 34 hiljade evra koje godišnje dobije od socijalne pomoći, prilično je razbesnela javnost u Britaniji kad je najavila da će potrošiti skoro 3 hiljade evra na operaciju povećanja grudi u Turskoj.

Operaciju će početkom januara obaviti u Istanbulu gde će provesti tri noći, a tvrdi da je za to zaradila radeći kao automehaničarka 16 sati nedeljno.

– Znam da će me ljudi osuđivati, ali želim da to uradim za sebe i svoje samopouzdanje. Ne pijem, ne pušim, ne izlazim. Za ovo sam štedela dve i po godine. Ne plaćam to novcem od države, nego zarađenim novcem, a odlaskom u inostranstvo prepolovila sam troškove operacije – tvrdi Mari.

Ovo nije prvi put da je rezbesnela poreske obveznike trošeći novac. Prošle godine je priznala da je bila na plastičnoj operaciji vagine, a takođe je kupila konja, tvrdeći da joj to pomaže da se reši depresije.

Inače, pre godinu dana se prvi put posle 16 godina zaposlila kao pomoćnica u automehaničarskoj radnji, ali kako radi samo 16 sati, i dalje prima socijalnu pomoć.