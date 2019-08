Život će vam se iz korena promeniti: Pokušajte da devet dana živite ovako

Čovek prosečno proizvede oko 800 kilograma smeća godišnje. Većina toga završi na deponijama, ali otpad nije jedino što zagađuje okolinu.

Svi slušamo o važnosti recikliranja, a ogromne količine energije i resursa i dalje se crpe iz Zemlje kako bi se proizveo sav taj otpad koji završi na deponiji, napominje Keti Patrik, autorka knjige “Detrash Your Life in 90 Days: Your Complete Guide to the Art of Zero Waste Living” i tvrdi da život bez otpada drastično menja život nabolje.

– Izbacite otpad iz svoga doma i možete uštedeti čak 10.000 dolara godišnje. Poboljšaćete ishranu jer ćete prestati da kupujete prerađene i namirnice u konzervama i glomaznoj ambalaži, a početi da jedete sveže. Sprečićete da razne hemikalije uđu u vaš dom – kaže autorka koja već godinama živi bez otpada i dodaje da je to doprinelo njenom emocionalnom blagostanju, a prenosi Avaz.

Shvatila je da je lepota življenja u iskustvima koje proživljavamo, a ne u stvarima koje kupujemo. Autorka svoj život bez otpada vodi po pravilu 9 od 10.

– Ako devet od deset dana jedem svežu hranu, ne kupim ništa za jednokratnu upotrebu, vežbam i rano zaspim, to znači da sam uspela – kaže Keti.

Cilj je 800 kilograma smeća koje čovek godišnje proizvede svesti na minimum i težiti tome da uopšte ne stvarate smeće.

– To je veliki korak pun odricanja i predanosti, ali videćete ćete koliko će vam taj poduthvat zapravo biti zabavan – tvrdi.

Zapitajte se možete li provesti jedan dan bez da dodirujete sve što će završiti u smeću.

– Pokušajte jedan dan, zatim drugi, pa treći… Bićete ispunjeni zadovoljstvom jer brinete o sebi i okolini – savetuje.