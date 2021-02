Život kao sapunica: „Kako sam otkrila da mi je starija sestra zapravo majka“ (video)

U jednome od poslednjih trendova na platformi TikTok, korisnici dele najveće laži svoga života. Ne čudi što se u masi različitih ispovesti istakla priča Karol Lu, koja je šokirala korisnike otkrivši da je sa 16 godina saznala da su joj njeni mama i tata zapravo – baka i deda.

U snimcima koje je pogledalo više od tri miliona ljudi, Lu je ispričala da su njeni roditelji često bilo odsutni zbog posla dok je ona bila dete pa su je uglavnom čuvala njena starija braća, a naročito najstarija sestra, koja je od nje starija 16 godina.

“Nikada nismo bili baš bogati. Kada sam s 13 godina rekla da želim profesionalnu kameru, roditelji su mi odgovorili da ću morati sama da zaradim za nju. Sestra je pitala svoga tadašnjeg dečka može li da mi dâ posao na svojoj farmi”, započela je Karol.

“Neko vreme sam tamo radila, a onda me jedne noći pozvao njen, tada već bivši dečko i rekao da će mi otkriti tajnu koja će ceo moj život okrenuti za 180 stepeni. Čak i pre nego što je to otkrio, ja sam imala predosećaj šta će reći – moja starija sestra zapravo je moja majka”, dodala je devojka.

Lu je objasnila da je njena porodica ’90-ih živela u Poljskoj, tada ekstremno konzervativnoj državi, pa su njeni baba i deda krili trudnoću svoje ćerke tinejdžerke kako bi je zaštitili od osude društva. Kaže i da je počela da povezuje neke stvari iz detinjstva koje su ukazivale na to da je ova priča istinita.

“Jednom smo u školi imali lekarski pregled, a vodila me je prava mama, tada još uvek za mene starija sestra. Na mojim dokumentima pisalo je moje ime i prezime, a pod imenom roditelja stajalo je njeno. Kada sam je pitala zašto je to tako, rekla mi je da je verovatno došlo do neke greške”, prisetila se.

Karol je planirala da od porodice sakrije da je saznala istinu jer je želela da vidi do kada će je lagati ali nakon samo nekoliko nedelja je priznala sestri, odnosno majci, da sve zna. Iako je ta tema, kako kaže, još uvek osetljiva za njenu porodicu, odlučili su da nastavi dalje i ne dopustiti da to utiče na njihov odnos.

Devojka je u međuvremenu izbrisala svoje kontroverzne videozapise s TikToka i jedan deo njene ispovesti dostupan je samo na Jutjubu.

