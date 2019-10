Živu su je zakopali: Tri dana je provela zarobljena u grobu (foto, video)

Barbara Džejn Makli imala je srećan život. Bila je 20-godišnja ćerka milionera iz Majamija, Roberta Maklija. Nije bila samo bogata, već lepa i popularna. Njen otac zajedno s dvoje braće osnovao je koroporaciju Deltona, jednu od najvećih kompanija za izgradnju kuća u SAD-u, a bio je i dobar prijatelj predsednika Ričard Niksona.

Međutim, jedno kucanje na vrata pre više od pola veka zauvek im je promenilo živote.

Sve je počelo osam dana pre Božića, 1968. Barbara, studentkinja na univerzitetu Emory u Atlanti, obolela je od gripa. Školska bolnica je bila puna, pa je majka Džejn odvezla u obližnji motel kako bi se brinula o njoj.

Kasno uveče čula je kucanje na vratima sobe. S druge strane javio se muški glas, govoreći da je Barbarin verenik Stjuart Vudvord doživio saobraćajnu nesreću. Džejn je odmah otvorila vrata i suočila se sa sačmaricom koja joj je bila uperena u lice, piše Vintage News.

Ispred vrata su stajali Geri Stiven Krist (23) i Rut Ajsman-Šir (26), oboje sa skijaškim maskama. Njih dvoje su hloroformom oborili Džejn i zavezali je kablom, zatim uhvatili onemoćalu Barbaru i ugurali je u plavi automobil.

Vozili su oko 30 kilometara dalje do izolovanog šumovitog područja. Tada je Krist prisilio Barbaru da uđe u otvorenu rupu iskopanu u zemlji, u kojoj se nalazila kutija ojačana fiberglasom dimenzija 1 metar sa 2 metra. Histeričnoj devojci rekli su da unutra ima hranu, vodu, pokrivač, svetlo i ventilator na bateriju kao i pumpu ako počne da pada kiša i kutija se napuni vodom.

