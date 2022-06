„Zlatnu krv“ ima samo 50 ljudi: Bolja od ostalih krvnih grupa, ali postoji jedan problem

Manje od 50 ljudi širom sveta ima „zlatnu krv“ koja pripada takozvanoj grupi „Rhnull“. Zanimljivo je da oni koji imaju ovu krvnu grupu, mogu donirati krv svima, ali njima retko ko može pomoći u transfuziji.

Postoji četiri osnovnih krvnih grupa (A, B, AB, O), a njihova učestalost zavisi od više faktora, recimo od genetike i porekla grupe naroda kojoj pripadamo.

Četiri osnovne krvne grupe pretvaraju se u njih osam u skladu sa pozitivnim ili negativnim Rh faktorom. Da li će Rh faktor biti pozitivan ili negativan zavisi od belančevina na površini eritrocita koje su specifične za svaki krvnu grupu.

Većina ljudi ima Rh pozitivnu krv, a samo 15% celokupne populacije ima Rh negativnu krvnu grupu.

Postoji veliki broj varijacija krvnih grupa, ali ustanovljeno je koja je najređa i koju ima manje od 50 ljudi na svetu, piše „Curiosity“ – „Rhnull“.

Ima je samo 50 ljudi na svetu

„Rhnull“ krvna grupa, poznatija kao „zlatna krv“, prvi put je pronađena 1961. godine kod jedne Aboridžinke, a lekari su mislili da će embrion sa tom krvnom grupom umreti još u materici. Gledano iz medicinskog ugla, ova krvna grupa nema ni jedan od 50 antigena iz Rezus sistema, što je čini toliko retkom u svetskoj populaciji. Upravo zbog svoje retkosti dobila je epitet „zlatna“.

Zanimljivo je da je ova krvna grupa bolji univerzalni davalac od 0 krvne grupe jer je komptibilna sa drugim retkim krvnim grupama. Nažalost, ljudi koji poseduju ovu krvnu grupu jako teško nalaze donatora kad im je potrebno.

Da li krvne grupe utiču na ličnost?

Postoji zanimljiva japanska teorija ličnosti o krvnoj grupi: oni polaze od tvrdnje kaže da vaša krvna grupa direktno utiče na vašu ličnost, pa se smatra da su nosioci krvne grupe tipa A ljubazni i izbirljivi, dok su nosioci tipa B optimistični i rade sve šta žele. Međutim, studija iz 2003. u kojoj je učestvovalo 180 muškaraca i 180 žena nije pronašla vezu između krvne grupe i ličnosti.

Da li postoje veze između krvnih grupa i određenih bolesti?

Postoje dokazi koji ukazuju na to da različite krvne grupe mogu povećati rizik od pojave određenih bolesti. Jedna analiza je došla do zaključka da ljudi sa nultom krvnom grupom imaju manje šanse od poajve moždanog ili srčanog udara, dok sa druge strane AB krvna grupa povećava šanse od pojave ovih bolesti. Uz to, neke studije su pokazale da nosioci krvne grupe tipa O imaju veće šanse za razvoj raka kože.

Međutim, to ne znači da vaša krvna grupa određuje u potpunosti da li ćete oboleti od neke bolesti ili ne. Na to utiče mnoštvo drugih faktora, kao što su npr. ishrana i vežbanje.

