Zloglasno predviđanje Babe Vange za 2022. godinu se ostvarilo

Kada je 1996. godine napustila ovaj svet, najpoznatija vračara na svetu, Bugarka, Baba Vanga, ostavila je niz proročanstava i to sve do 5079 godine.

Među tim proročanstvima ima i onih koji se dotiču 2022. godine, a jedno se, verovali ili ne, čak i ostvarilo. Baba Vanga je u prošlosti već znala da pogodi, odnosno predvidi, da će se neki događaji ostvariti. Recimo predvidela je smrt princeze Dajane, predvidela je „11. septembar“ i napad teroristički napad na kule Bliznakinje, kao i to da će Barak Obama biti predsednik SAD-a.

Vanga je već imala tačnih predviđanja za ovu godinu. Predvidela je kako će delove Azije i Australije pogoditi devastirajuće poplave, a to se na kraju i dogodilo. Isto tako, predvidela je da će ove godine biti nezapamćenih suša i da će mnogi gradovi ostati bez vode. Pa eto, i to se dogodilo i to u Velikoj Britaniji, koja je 12. avgusta proglasila sušu.

Ima još predviđanja

Užasno je i u Portugalu, Italiji gde pozivaju građane na štednju s potrošnjom vode i gde je proglašena najgora suša još od 1950. godine.

To su već dva predviđanja koja je pogodila za ovu godinu. A šta sledi? Vanga je tvrdila da će nas pogoditi i najezda skakavaca, kao i glad.

Vanga je predvidela i novu pandemiju, ali ovaj put se radi o smrtonosnom virusu koji su istraživači slučajno otkrili u Sibiru.

Predvidela je i glad u Indiji, najezdu skakavaca, ogromne temperature…

