Znak su slabog uma: 4 stvari otkrivaju da verovatno imate posla sa priglupom i neinteligentnom osobom

Obratite pažnju na ova četiri znaka, psiholozi kažu da oni nepogrešivo ukazuju da imate posla sa osobom koju baš i ne krasi zavidna inteligencija…

Jedna stara izreka kaže „lepota je prolazna, ali glupost traje zauvek“. I mada većina misli da na „prvu loptu“ može da prepozna osobu koja nije baš preterano inteligentna, istina je da zapravo neke signale ponekad jednostavno ne želimo da vidimo.

1. Prebacuju krivicu

Prva karakteristika neinteligentnih ljudi jeste da nikada neće priznati da su pogrešili. Ako ih i uhvate na delu – za to su krivi drugi, zlobni ljudi koji im „nameštaju“ i spletkare. Ove osobe će radije za sebe reći da su naivne i da ih je neko izigrao i nagovorio na nešto, nego što će dostojanstveno stati iza svoji (ne)dela.

2. Sveznajući

Osim što iritiraju druge ovim stavom, ne baš pametni ljudi imaju izraženu potrebu da se prikažu kao „sveznajući“.

3. U centru pažnje

Ove osobe jednostavno vole da na javnim mestima skreću pažnju na sebe glasnim razgovorima o univerzumu, smislu života i drugim „pametnim“ temama. Ubeđeni su da će „tlo podrhtavati od bisera njihove mudrosti“, da će im svi postavljati zanimljiva pitanja kao briljantnim umovima i jedva čekati da čuju odgovore. Ove osobe ne propuštaju da se hvale, uvek nađu način da sebe „udenu“ u priču, a kritike uopšte ne trpe.

4. Ne kriju zavist

Mnogi ljudi priželjkuju da imaju nešto vredno, skupoceno, najnoviji model kola i telefona kao što ima komšija, da letuju na nakoj skupocenoj destinaciji kao što to čine njihovi rođaci i to je sasvim normalno. Neinteligentni ljudi nemaju želju da oni nešto poseduju, već da drugi nemaju. „Zašto oni imaju sve to, a ja ništa?“, pitanje je koje njih muči. U našem narodu se za ovu vrstu zavisti kaže „da komšiji crkne krava“.

